Clermont Foot : le stade Gabriel-Montpied est prêt pour son premier match en Ligue 1

Sur le chantier, les électriciens donnent les derniers coups de perceuses. "On installe encore quelques prises" sourit l'un d'eux les mains dans les fils, "c'est génial pour la ville, on ne parlera plus seulement du rugby, c'est bien pour la visibilité de Clermont". Le chantier a commencé début juin, un véritable sprint pour être prêt ce dimanche. "C'était une grande et belle mission" reconnaît Romuald Lambert, le directeur du stade, "quand le conseil métropolitain a voté le budget de 3 millions d'euros le 28 mais dernier, on s'est dit qu'il fallait s'y mettre, mais on a tenu les délais".

Une nouvelle pelouse et une nouvelle tribune

L'éclairage a été refait, les mats qui soutiennent les projecteurs ont été déplacés de près de 8 mètres. La pelouse a également été changée. "Les joueurs sont venus la tester et ça semble plutôt bien" poursuit Romuald Lambert. Effectivement, c'est un billard que les jardiniers bichonnent. L'autre grand changement, c'est la nouvelle tribune de 3 000 places.

La nouvelle tribune de 3 000 places © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Les supporters vont découvrir plein de choses" explique Raphaël Clémente, le stadium manager du Clermont foot. "Evidemment la nouvelle tribune, très proche du terrain, qui va permettre des interactions avec la Gergovie, mais aussi bien d'autres surprises". Pour la sécurité, il y a désormais 27, et non plus 20, caméras de surveillance. Tout semble donc prêt pour un premier match en Ligue 1 ce dimanche entre les deux promus, Clermont et Troyes. Après la victoire à Bordeaux, une autre rencontre historique pour le Clermont Foot mais toujours à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.