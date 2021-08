Ligue1 : le stade Gabriel Montpied fin prêt pour accueillir les matches du Clermont Foot

Le premier match à domicile du Clermont Foot va donc bien se dérouler au stade Gabriel Montpied ce dimanche 15 août (à suivre en direct sur France Bleu Pays d'auvergne). L'enceinte a reçu cette semaine l’aval de la commission de sécurité. Le principal changement est la réalisation d'une nouvelle tribune de 3.000 places, en face de la tribune d'honneur. Elle a été montée en à peine une semaine et permettra aux spectateurs d'être tout près du terrain et de ne pas être gênés par les grillages qui ont été abaissés.

Pour le reste, pas de grand changement. Les tribunes derrière les buts sont les mêmes, avec toujours le parcage visiteur coté nord. Au total, la capacité d’accueil du stade Montpied passe à 13.000 places. Cela devrait suffire pour accueillir Troyes dimanche mais pas pour les grandes affiches de la saison, sans parler de la venue du Paris SG au mois d'avril.

Parmi les autres travaux effectués pour la Ligue 1, des éclairages, plus hauts et plus puissants. Les quatre poteaux sont surmontés de projecteurs LED moins énergivores et qui doivent permettre de créer des jeux de lumières. La tribune de presse a été agrandie avec 50 places pour travailler. Enfin les sièges de la tribune principale ont eu droit à un grand nettoyage en début de semaine, il faut dire qu'ils avaient pris la poussière après plus d'un an sans spectateurs.

Sécurité renforcée

Autre domaine très important en Ligue 1, la sécurité. Accueillir les supporters de Paris, Marseille et autres ultras n'a rien à voir avec la venue d'une poignée de supporters de Niort ou Sochaux. Des travaux ont été réalisés à l’intérieur et aux abords du stade avec l'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Un large dispositif de forces de l'ordre sera également déployé lors de chaque rencontre.