Clermont Foot: les supporters attendent eux aussi Lionel Messi

C'était la bonne année pour monter en Ligue 1. En plus de découvrir l'élite, le Clermont Foot aura aussi le droit d'affronter Lionel Messi.

Le Stade Gabriel Montpied se prépare pour la Ligue 1 et la venue de Lionel Messi

Arthur Desmas a eu droit à la plaisanterie d'un fidèle supporter ce mardi soir à l'entraînement: "tu es près à encaisser les buts de Messi?". Le gardien du Clermont Foot s'est contenté d'un sourire en réponse. La venue du joueur argentin au Paris Saint-Germain était le sujet dont a parlé la trentaine de supporters présents autour du terrain d'entraînement.

Beaucoup d'entre eux sont des abonnés. Ils sont donc assurés d'avoir leur place pour la venue du Paris Saint-Germain au stade Montpied, le 9 ou le 10 avril 2022. Pour les autres, "ça va pousser au portillon pour aller voir le match" comme le dit un des supporters. Avant cela, il y aura la rencontre au Parc des Princes dans un mois, le 11 ou le 12 septembre. Sans garantie aucune d'ailleurs que Lionel Messi soit sur le terrain, tout comme Neymar ou Mbappé.

Autour de la main courante, la venue de Messi fait (presque) l'unanimité: "c'est super", "c'est que positif", "je trouve ça exceptionnel", "on va se régaler", "c'est grandiose", "c'est costaud Messi à Paris", "au Montpied ça serait cool". Idem chez les moins de 16 ans du Clermont Foot qui sortent de l'entraînement, certains avec le maillot et même la gourde aux couleurs de Barcelone. Seule voix un peu divergente, ce supporter pour qui "c'est du contournement de règlement. S'il n'y a pas le Covid, jamais Messi ne vient à Paris. Là le PSG profite de l'assouplissement du fair-play financier. Mais c'est bien pour la Ligue 1".

Et le débat devrait se poursuivre ce mercredi matin avec l'ouverture du retrait des abonnements. Les guichets du stade Montpied ouvriront à 8H30 et les 8.700 abonnés ne devraient pas rater ça, au risque de rater Lionel Messi. Et les autres stars du championnat.