Ligue 1 - Clermont Foot : les travaux ont commencé au stade Gabriel-Montpied

"La première difficulté est de déplacer les pylônes qui soutiennent les plus gros projecteurs". Romuald Lambert, le directeur du stade Gabriel-Montpied de Clermont, se dirige vers le salon "Sancy" où va se tenir une réunion de chantier avec les différents intervenants et corps de métiers. Pour mettre l'enceinte aux normes de la Ligue 1, la métropole a débloqué trois millions d'euros pour démarrer les travaux au plus vite, et ainsi être prêt le plus tôt possible.

Les pylônes déplacés de six mètres

Au pied de la tribune principale, des ouvriers s'affairent. "Il faut repérer tous les câbles pour la vidéo-surveillance, et le réseau est vaste" explique Roger Monteiro pour l'Entreprise Electrique en charge des caméras. "Il y en avait 20, on va passer à 26 ou 28, pour moi qui suis un fouteux de base, c'est super de se dire qu'on participe un peu à la montée en Ligue 1" poursuit fièrement le technicien.

La pelouse va également être changée. "Elle en a besoin" confirme Thibaud Dumont pour la société Treyve Paysages, "elle a eu quelques petits soucis, on va donc la déposer, travailler le sol, et implanter de nouveaux rouleaux avec la variété paturin des prés". Il faudra ensuite attendre trois semaines à un mois avant que les joueurs puissent la fouler. "Et à l'automne on viendra ajouter des graines de Ray-Grass pour passer l'hiver" ajoute Thibaud Dumont.

Une tribune à l'anglaise

Une nouvelle tribune va également être installée. "On a voulu faire quelque chose de différent, qui n'existait pas ici" se félicite Raphaël Clemente, le stadium manager du Clermont Foot. "C'était une volonté de la métropole et du club pour que les spectateurs soient très près du terrain, une tribune à l'anglaise".

La nouvelle tribune accueillera 3.000 spectateurs. La capacité du stade sera alors de près de 13.000 places, et le projet est de 30.000 à terme.