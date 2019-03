Clermont Foot Ligue 2 : Ahmet Schaefer fait le tour du propriétaire

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Le président, il est là, et on est bien content de le voir". Au bord du terrain d'entrainement ce fidèle supporter montre Ahmet Schaefer a quelques mètres de lui. "Il est venu nous voir à l'entrainement, c'est déjà bien, la première impression est plutôt bonne" poursuit ce retraité pas plus impressionné que ça.

Rencontre avec les associations de supporters

Sur la pelouse, les joueurs enchaînent les exercices. L'homme d'affaire suisse suit la séance avec attention. "C'est le premier entrainement, c'est très excitant pour moi, nous allons rencontrer les joueurs et les employés pour faire connaissance et travailler avec eux main dans la main".

l'entraineur Pascal Gastien restera seul patron du sportif © Radio France - Jean-Pierre Morel

Le nouveau propriétaire du club a également rencontré les représentants des associations de supporters. Ainsi que Patrick Sicard, le président de l'association en charge du secteur amateur. "Ce n'est pas une page qui se tourne, mais un livre qui se ferme" poursuit le dirigeant, "mais j'ai rencontré des gens ouverts, et je pense que ca ne peut qu'apporter sportivement et en terme de popularité". Une réunion était aussi programmée avec l'entraineur Pascal Gastien pour évoquer le recrutement et l'effectif pour la prochaine saison.

J'ai été rassuré très vite... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot

Les joueurs eux, suivent ça d'un peu plus loin. "On a écouté le nouveau président, c'était droit, carré, je pense qu'il sait ce qu'il veut en arrivant ici" précise l'attaquant Mathias Pereira Lage, "c'est sur que notre président Michy n'était pas souvent là on va dire, il ne cachait pas ne rien connaître au football, là je pense que ça va changer et que ce sera positif pour le Clermont Foot". On pourra en juger dès ce vendredi, lors du match contre Grenoble. Le premier match au stade Gabriel Montpied auquel assistera Ahmet Schaefer... pour terminer le tour du propriétaire.