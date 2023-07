Clermont Foot: Maximiliano Caufriez restera trois ans de plus

Le Spartak Moscou l'avait annoncé (trop tôt) la semaine dernière. Cette fois, l'annonce attendue par tous les supporters du Clermont Foot est arrivée. Maximiliano Caufriez, prêté par le club russe la saison passée, est définitivement clermontois. Il a signé un contrat pour trois ans.

ⓘ Publicité

Pas de montant pour le transfert mais le chiffre de trois millions a été avancé. Le club a cassé sa tirelire pour le défenseur belge, une des grandes satisfactions de la saison passée. Il faut dire que Caufriez a été l'un des hommes forts de la belle saison clermontoise. Il est arrivé à la 6eme journée et sa présence a permis de mettre en place la (solide) défense à trois centraux. Il a disputé 26 rencontres pour 2301 minutes de jeu.

Au-delà des statistiques, Maximiliano Caufriez a surtout marqué la saison par son talent et sa présence. Il est devenu l'un des chouchous du public (en concurrence avec Mory Diaw et Alidu Seidu). Une année réussie qui poussait le défenseur à vouloir rester à Clermont autant que les supporters voulaient le voir encore en rouge et bleu.