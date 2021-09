Clermont Foot : Mohamed Bayo prolonge d'un an !

C'a toujours été la volonté du Clermont Foot : ne surtout pas vendre Mohamed Bayo cet été ; au contraire, l'idée était même de le prolonger d'un an ! Le club est finalement arrivé à ses fins, en convainquant l'enfant de la Gauthière d'étendre son bail en Auvergne, avec certainement quelques promesses. Bayo promet lui une annonce ce vendredi à 15h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le flou tout l'été

Le club avait réagi fermement, fin juillet, quand Bordeaux avait tenté d'approcher le joueur, offre de six millions d'euros en main, à dix jours de l'ouverture de la Ligue 1 entre le Clermont Foot et... Bordeaux. Mais Mohamed Bayo, courtisé dès la fin de saison dernière en Ligue 2, a laissé planer le suspense pendant tout l'été, et jusqu'au 31 août, date de fin du mercato. A la suite de ce match contre Bordeaux, justement, où il s'était montré décisif (un but et un CSC provoqué), Bayo avait déclaré qu'il choisirait "le meilleur projet" pour son avenir, laissant inquiets tous les fans rouges et bleus. Du côté du club, on est toujours resté sur sa position : Bayo (23 ans) resterait cette saison en Ligue 1, avec son club formateur, avant d'éventuellement partir l'été suivant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bayo, courtisé par Bordeaux mais aussi en Angleterre (West Ham), a longtemps hésité entre rester et quitter le club de sa vie, celui qui l'a formé, à deux pas de son quartier, La Gauthière, où il réside encore avec sa mère, à laquelle il est très attaché. Il a finalement annoncé lui-même, le 31 août, qu'il restait au Clermont Foot. Mais la prolongation restait une idée en suspens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est désormais chose faite : avec un contrat jusqu'en 2024 et un potentiel de progression important pour un joueur de son âge (23 ans), une éventuelle vente rapportera gros au Clermont Foot, plus, probablement, que le prix payé par Lorient pour Adrian Grbic à l'été 2020 (10 millions d'euros). Mais cette prolongation rapporte aussi à "Momo" lui-même, puisqu'elle s'assortit probablement d'une revalorisation salariale.

Mohamed Bayo, qui a scoré dimanche contre Monaco, est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, avec 4 buts (et deux passes décisives), à égalité avec son coéquipier Elbasan Rashani.