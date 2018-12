Clermont Foot : Pascal Gastien sur le podium, élu meilleur entraîneur de l'année en Ligue 2

Le magazine France Football l'annonce dans ses colonnes ce mercredi. L'entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gastien, est « reconnu par ses pairs et par les spécialistes pour la qualité de jeu de ses équipes».

Clermont-Ferrand, France

Voilà un beau cadeau de Noël pour Pascal Gastien ! L'entraîneur du Clermont Foot est récompensé pour son année 2018. Il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 par le magazine France Football.

J'ai lu ça il y a à peine 15 minutes, je suis content! Ça fait chaud au cœur! - Pascal Gastien

La saison dernière, le coach clermontois a mené son équipe aux portes des barrages d'accession en Ligue 1, avec le record de points du club à ce niveau (63 points). L'objectif est le même cette année, "on est en course et cela annonce une bonne deuxième partie de saison" nous confie Pascal Gastien.

Le Clermont Foot 63 a le plaisir d'annoncer que Pascal Gastien a été élu « Meilleur Entraîneur de @DominosLigue2 de l'année » par le magazine @francefootball ! 👏💪🔴🔵 A retrouver dans l'édition du jour: une lettre de son @GastienJohan pour célébrer cette récompense pic.twitter.com/EFC0cXIQtW — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) December 26, 2018

Au terme de cette première partie de saison 2018/2019, Pascal Gastien a permis aux clermontois de monter dans le Top 10. L'équipe détient actuellement le record de matchs sans but encaissé (13 en 19 journées) dans les cinq plus grands championnats européens ainsi qu'en seconde division.

Le message d'admiration de son fils

Son fils, Johan Gastien, milieu de terrain au Clermont Foot, lui a adressé une lettre parue dans le magazine France Football. Il livre ses mots, teintés d'émotion : « Tu mérites plus de reconnaissance. Tu aurais ta place en Ligue 1. Mais je te connais : ce que tu aimes le plus, c’est former des jeunes". Pascal Gastien a été très touché par le message de son fils, mais, en rigolant, il nous avoue par téléphone : "Il dit souvent des bêtises!".

En douze ans, c'est la cinquième fois qu'un entraîneur en poste du Clermont Foot 63 obtient cette récompense. Avant Pascal Gastien, il y avait eu Didier Ollé-Nicolle (2007), Michel Der Zakarian (2011 et 2012) et Corinne Diacre (2015).