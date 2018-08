Toujours à la recherche d'une première victoire en Ligue 2, le Clermont foot vient d'accueillir un nouveau gardien de but. Rémy Descamps est prêté par le PSG et pourrait débuter ce vendredi. Le milieu de terrain Franck Honorat, lui, intéresse Saint-Etienne. Des discussions sont en cours.

"C'est une période délicate". Pascal Gastien a pourtant une longue expérience dans le le milieu, mais il semble que le technicien ait envie que le mercato se termine. L'arrivée cette semaine du jeune gardien de but Rémy Descamps, prêté par le PSG, est certes une bonne nouvelle.

Ce mercato est un peu compliqué, il est temps que je sache sur qui je peux compter... Pascal Gastien, entraineur du Clermont foot

Mais les départs de joueurs cadres comme Paul Bernardoni, Thomas Fontaine, Rémy Dugimont ou encore Ludovic Ajorque n'ont pas été totalement compensés. "Je me doutais bien qu'après notre bon parcours la saison dernière, les joueurs allaient être sollicités" poursuit l'entraineur clermontois, "c'est une situation pesante, j'aimerai être fixé, et il serait de toute façon préférable que le mercato se termine avant le début du championnat".

Pour Rémy Descamps, c'est un retour au club, dont il avait porté les couleurs entre 2011 et 2013 avec les U17 et les U19. "Mon intégration a été plus facile" se félicite le jeune gardien qui a découvert la Ligue 2 à Tours où il a été prêté en fin de saison dernière. Après quelques entrainements auprès de Gianluigi Buffon au PSG lors de la reprise, le voilà donc à Clermont. "Mon objectif est d'accumuler du temps de jeu, et l'exemple de Paul Bernardoni ici la saison dernière est motivant". Rémy Descamps sera le numéro 1 dans la hiérarchie.

Honorat à Saint-Etienne la saison prochaine ?

Mais un autre dossier est actuellement sur le bureau de Claude Michy. Le président du Clermont foot est en négociation avec l'AS Saint-Etienne concernant Franck Honorat. Le milieu de terrain pourrait voir son avenir en vert. "On est en discussion" confirme Pascal Gastien, avant de couper court, "on souhaite le garder cette saison, si ça doit se faire, ce sera pour la prochaine, et un prêt chez nous cette saison, sinon il ne partir pas". Le dossier reste à boucler.

En attendant, le Clermont foot espère pouvoir se renforcer d'ici la fin du mercato. "On regarde pour un attaquant et un autre joueur offensif" confirme Pascal Gastien. A plus court terme, une première victoire cette saison en Ligue 2 est attendue ce vendredi au stade Gabriel Montpied après le match contre Sochaux