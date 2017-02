Clermont Foot - Stade de Reims, le debrief

Retour sur le succès des Rémois en Auvergne (0-1) avec le top, le flop, le résumé vidéo et les notes des joueurs.

La semaine d'Anthony WEBER

Anthony Weber © Maxppp - Maxppp

Le capitaine rémois a assumé jusqu'au bout de la parole aux actes. Dès mercredi, il s'est présenté en conférence de presse en reconnaissant que les résultats n'étaient pas satisfaisants mais que les choses étaient loin d'être entendues. Il a regretté que le soutien des supporters et des observateurs proches du club ne soit pas total et à donné rendez-vous face à Clermont. Trois jours plus tard, il a joint les actes à ses paroles avec ses coéquipiers en s'imposant face aux Auvergnats. Comme pour boucler la boucle, il a terminé le match devant les supporters rémois présents à Clermont en levant les points sans oublier d'offrir son maillot. Une attitude en capitaine qui a porté ses fruits.

L'ambiance au Stade Gabriel-Montpied

Pas simple d'évoluer dans un stade vide... © Maxppp - Maxppp

Pas simple de jouer au foot dans une ville de rugby. Dans un stade sans cachet et désespérément vide, les Clermontois tentent d'exister dans le paysage du football français, plutôt pas trop mal depuis plusieurs saisons même si les résultats actuels sont moins bons. Mais qu'il est difficile de jouer dans une ambiance aussi morne, 2864 spectateurs (on les cherche encore...), un public sans grande passion, une seule tribune digne de ce nom. Le classement des tribunes de la LFP ne fait que confirmer cette situation : le Clermont-Foot occupe la 20e et dernière place. Les joueurs clermontois ont beaucoup de mérite.

Selon vous, quel joueur du @StadeDeReims à été le meilleur face à @ClermontFoot ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 18, 2017

A l'image de son premier match face à Sochaux, Nicolas Lemaître a dégagé beaucoup de sérénité dans ses buts. Il a repoussé deux tentatives clermontoises et s'est montré très sûr dans les airs. Il a aussi gagné la confiance de sa défense. Son intérim est terminé avec le retour de Johann Carrasso face à Brest, mais il a réussi ses débuts en Ligue 2.

Romain Métanire a montré beaucoup d’investissement sur son côté droit, beaucoup de courses et de duels remportés. Il a laissé son couloir libre sur une montée un peu ambitieuse qui a permis à Clermont de se créer l'un de ses rares tirs cadrés du match. Mais il a globalement fait une bonne partie avec beaucoup de courses, de déplacement et surtout d'efforts.

Ce n'est pas le meilleur match de Julian Jeanvier depuis le début de la saison, mais il n'a pas non plus faillit à sa tâche. Un peu moins en jambe que d’habitude, il a parfois été débordé mais a réussi à assurer l’essentiel avec son placement.

Il a montré la voie à ses coéquipiers cette semaine (voir plus haut) et il a confirmé sur le terrain. Il a défendu très haut et a trouvé de bons relais en milieu de terrain pour relancer. Il s'est fait une petite frayeur à la dernière minute lorsque le ballon est venu rebondir sur sa main dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty.

Il est très vite rentré dans le match et a plutôt bien tenu son couloir. Même si son apport offensif est toujours insuffisant, il a réussi à remonter des ballons bien récupérés. Une de ses bonnes prestations cette saison.

En difficulté face à Sochaux, Antoine Devaux est en train de revenir sur le plan physique ce qui bien sûr lui permet d'améliorer son jeu et son rendement. Il a trouvé sa place aux côtés de Jaba Kankava et les deux forment un duo très intéressant. Solide dans la récupération, Antoine Devaux a également orienté le jeu. Il a joué 90 minutes sans faiblir ce qui est très intéressant pour la suite.

Le meilleur joueur rémois actuellement confirme dans la régularité de ses performances . Il est toujours aussi solide au milieu de terrain avec un gros volume de jeu. Et comme il a trouvé à ses côtés la même qualité de jeu avec Antoine Devaux, il a plus de liberté pour s'exprimer sans avoir à compenser des défaillances de ses coéquipiers. Si Jaba Kankava et Antoine Devaux restent à ce niveau et ne se blessent pas, ils seront inamovibles jusqu'à la fin de la saison.

Grégory Berthier n'a pas confirmé sa bonne forme du moment entrevue à Ajaccio et face à Sochaux. Il n'a pas assez pesé dans son couloir. Très peu de ballons, très peu d'initiatives et du déchet dans son jeu qui l'ont mis en difficulté. Son positionnement conditionne souvent la qualité de ses prestations. Remplacé par Rémi Oudin à la 70e minute.

Le meilleur match de Gaëtan Charbonnier cette saison. La qualité des deux joueurs du milieu de terrain n'y est pas pour rien. Il a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de ballon à négocier, une belle occasion de but en première période repoussée par le gardien et surtout la passe décisive sur le but de Pablo Chavarria plutôt bien sentie. Remplacé par Ibrahima Baldé à la 78e minute.

On en attend encore plus de Diego, capable de faire tellement mieux sur le terrain. Il a manqué de vitesse et surtout n'a pas apporté le danger sur ses coups de pieds arrêtés. Mais il a été à l'origine du but en passant le ballon à Gaëtan Charbonnier. Remplacé par Danilson Da Cruz à la 87e minute.

Buteur, l'Argentin a beaucoup géné les défenseurs adverses avec son jeu caractéristique et atypique, dos au but. Ce style ne permet pas de se porter vers l'avant et d'éliminer rapidement des adversaires pour aller se créer des occasions mais pour le coup, sur ce match, cela a été très efficace.

