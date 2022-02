Clermont Foot: un attaquant recruté à la fin du mercato

Le Clermont Foot a annoncé hier soir l'arrivée de Grejohn Kyei. Cet attaquant évoluait au Servette de Genève depuis deux saisons et demi.

Après l'annonce du départ de Jordan Tell pour Grenoble (L2) hier après-midi, les supporters du Clermont Foot se doutaient bien que le mercato n'était pas bouclé. Difficile d'imaginer que le club libère celui qui avait pris la place de second avant-centre sans que son départ ne soit compensé. Il a fallu être patient pour connaître le nom de la dernière recrue de cette saison de Ligue 1, dévoilé peu avant minuit, la clôture des transfert.

La nouvelle recrue s'appelle donc Grejohn Kyei. Cet avant centre de 26 ans évoluait depuis 2019 chez les suisses du Servette de Genève. Avec des statistiques plutôt flatteuses: 82 matches joués, 25 buts et 12 passes décisives. Pas un nom ronflant mais le Clermont Foot a l'habitude de dénicher des attaquants inconnus mais efficaces.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce banlieusard parisien (il est né à Gonesse) a été formé au Stade de Reims, où il a disputé quelques rencontres de L1. Il a ensuite été transféré à Lens, alors en L2, avant de partir en Suisse. Le nouvel attaquant devient de fait l'un des joueurs du Clermont Foot qui a le plus d'expérience de la L1 avec 20 rencontres et 4 buts inscrits. Il a aussi été sélectionné une fois avec l'équipe de France espoirs (1 but).

Grejohn Kyei a signé pour une période courte, seulement six mois. A priori pour être le suppléant de Mohammed Bayo à la pointe de l'attaque clermontoise. Un recrutement qui s'est fait dans la plus grande discrétion. Le nom de Kyei était bien l'une des rumeurs de cette fin de mercato mais du côté de Sochaux. Il devrait être qualifié dimanche prochain pour le déplacement à Nice.

Le mercato clermontois se boucle donc avec deux arrivées, tous les deux en attaque (Lucas Da Cunha et Grejohn Kyei) pour trois départs (Jonathan Iglesias, Jordan Tell et Julien Boyer).