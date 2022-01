Clermont Foot : un tour de coupe de France de tous les dangers dimanche à Bastia

Un séjour, même court, sur l'Île de Beauté au cœur de l'hiver ferait rêver plus d'un vacancier. Mais pour le Clermont Foot 63, c'est un match piège qui s'annonce sur la pelouse du toujours bouillant stade Armand-Cesari à Furiani.

Pour le compte des 16e de finale de la coupe de France, le sort a été rude pour le promu auvergnat, avec un affrontement face à une équipe de Ligue 2, qui cherchera une bouffée d'air en coupe afin d'oublier ses difficultés en championnat (18e au classement).

Le Sporting Club de Bastia, de retour dans l'antichambre de l'élite, a connu une première moitié de saison compliquée, et l'arrivée de l'ancien entraîneur clermontois Régis Brouard cet automne n'a pas vraiment changé la donne des Corses.

On sait qu'on doit s'attendre à un match difficile en Corse, mais j'espère qu'on pourra tout de même faire la fête en rentrant - Pascal Gastien

Mais il faudra tout de même se méfier de l'expérience en coupe nationale d'un entraineur qui a déjà emmené l'US Quevilly, une équipe qui évoluait alors au 4e niveau national, jusqu'en demi-finale de l'épreuve en 2010, battue seulement par le Paris-Saint-Germain.

Pour ne pas trop subir l'ambiance toujours chaude de Furiani, Pascal Gastien doit encore composer avec de nombreuses absences, principalement en défense centrale (Hountondji, Ogier et Billong). Bonne nouvelle tout de même pour l'entraîneur clermontois avec le retour de l'Espagnol Oriol Busquets dans le groupe qui ira en Corse, mais aussi et surtout de Josué Albert, qui sera probablement aligné au côté du polyvalent Alidu Seidu dans l'axe de la défense ce dimanche après-midi.

Pascal Gastien, l'entraineur du Clermont Foot © Radio France - Jean-Pierre Morel

Si le défenseur ivoirien, passé par l'académie Jean-Marc Guillou en Afrique, n'est pas forcément appelé à devenir un pilier de l'axe central clermontois, en particulier à cause sa taille (1m73), son entraîneur en chef lui prédit un bel avenir: "C'est encore un jeune joueur de 21 ans, très intéressant et sur qui on compte dans le futur. Tout coach rêve d'un joueur comme lui, qui ne se pose pas de question, qu'on le fasse jouer défenseur central, latéral ou excentré droit. C'est un garçon qui joue, qui est très solide dans sa tête en sachant ce qu'il veut et ayant du caractère. Je n'ai pas de doute qu'il possède beaucoup d'ingrédients pour aller vers le très haut niveau."

En attaque, une autre absence de marque était attendue depuis déjà plusieurs semaines, puisque Clermont se déplace sans son buteur numéro 1, Mohamed Bayo, parti rejoindre sa sélection de Guinée pour la coupe d'Afrique des nations.

Concernant le départ de Jonathan Iglesias au Paris FC, le milieu défensif ne sera pas non plus du voyage en Corse pour un ultime match avec son club de cœur. Le Franco-Uruguayen va passer sa visite médicale lundi à Paris et signera son contrat d'un an et demi dans la foulée.

Dans une ambiance qui s'annonce incandescente, le Clermont Foot se sait attendu, et va devoir puiser dans ses ressources pour éviter de tomber dans le piège tendu par le Sporting Club de Bastia.