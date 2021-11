Clermont Foot 63 : une académie pour former les futurs footballeurs du Puy-de-Dôme

Le Clermont Foot a inauguré la Five Académie ce dimanche 31 octobre. Un projet pour mieux découvrir et former les futurs talents du foot, de 6 à 13 ans.

"Se donner à fond, c'est la base !", s'exclame Régis Laguesse, devant ses dix jeunes joueurs, âgés de 6 à 13 ans. Sur ce terrain de foot à 5, deux équipes, les bleus et les oranges, avec une particularité : ils jouent pieds nus.

Une méthode qui a fait ses preuves

C'est la méthode Jean-Marc Guillou, développée par l'ancien joueur de foot, notamment lorsqu'il a entraîné les joueurs de Côte d'Ivoire. Une pédagogie que connais bien Régis Laguesse, depuis plus d'une vingtaine d'années.

C'est une méthode dont j'ai vu les résultats. Parmi les très jeunes qu'on entraînait en Côte d'Ivoire, 23 ont fait trois Coupes du monde. L'avantage d'être pieds nus, c'est déjà qu'il n'y pas le poids des chaussures. Et quand on frappe mal le ballon, tout de suite on s'en rend compte, ça fait mal au pied ! - Régis Lagesse, consultant au Clermont Foot et entraîneur

Parmi ces enfants se trouve peut-être la future star du Clermont Foot. © Radio France - Lou Momège

Les jeunes joueurs semblent vite s'habituer à jouer sans chaussure. "Quand on est pieds nus, on contrôle mieux les balles et on frappe mieux", explique Anis, 8 ans. Chaque dimanche et pendant trente semaines, les jeunes joueurs sélectionnés à travers tout le Puy-de-Dôme se retrouveront dans les locaux du Clermont Five et expérimenteront cette méthode de formation.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le Clermont Foot est le seul club de Ligue 1 à proposer ça", assure avec fierté Moulay Al Alaoui, gérant du Clermont Five. Entre 20 et 30 futurs champions seront sélectionnés le 14 et le 21 novembre.