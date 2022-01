Clermont-Foot : Une défaite douloureuse 2-0 contre Strasbourg qui enfonce un peu plus le promu

Il y avait une véritable classe d'écart ce mercredi soir au stade Gabriel-Montpied entre le promu clermontois et le Racing Club de Strasbourg, désormais 4e du classement après sa victoire 2-0 en Auvergne.

Grâce à un premier but, juste avant la pause, de Kévin Gameiro, puis un second inscrit contre son camp par Cédric Hountondji à un quart d'heure de la fin de la rencontre, Clermont est une fois de plus resté stérile en attaque, et attend encore son premier but en 2022. Pourtant, les hommes de Pascal Gastien ont su modifier la donne en seconde période, en retrouvant la possession du ballon, mais les rares occasions clermontoises ont une fois de plus prouvé le manque de réalisme de la 17e attaque de Ligue 1 (20 buts en 21 rencontres).

il faut se remettre au travail dès demain, et on ne va pas avoir le temps de gamberger avec le match contre Rennes, qui arrive dès ce week-end. - Jordan Tell

Avec cette quatrième défaite à domicile de la saison, Clermont se retrouve toujours scotché dans le bas de tableau, à la 17e place du classement, un point seulement devant Lorient (également battu hier soir en match en retard à Lille 3-1) et Bordeaux, qui occupe la position de premier relégable. Les joueurs du Clermont Foot n'ont donc plus de marge de manoeuvre et vont devoir impérativement retrouver le chemin des filets dès dimanche prochain, avec la réception de Rennes pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1.

Pour l'attaquant de pointe, Jordan Tell, il ne faut surtout pas céder à la panique: "Oui il y a une forme d'inquiétude après ce match, mais on savait que la saison serait difficile. On ne s'attendait pas à jouer les places européennes de toute façon, on est un promu et on savait qu'on passerait forcément par des moments difficiles. Maintenant, il faut se remettre au travail dès demain, et on ne va pas avoir le temps de gamberger avec le match contre Rennes, qui arrive dès ce week-end. Je ne vais pas vous dire qu'on rigole dans le vestiaire, mais on garde confiance et on fait le dos rond en attendant de retrouver de l'efficacité devant le but."

Pour l'entraineur Pascal Gastien, il est important de savoir retenir les leçons du passé, pour se remettre au plus vite dans le droit chemin: " Il faut qu'on s'accroche, qu'on reste solidaire et qu'on avance ensemble, en étant un peu plus performant maintenant. il faut que tout le monde retrouve son niveau, et qu'on soit capable de prendre des points maintenant, partout où on va jouer. c'était difficile en début de saison, ça l'est tout le temps..."

Pour le Clermont-Foot il faut donc savoir faire le dos rond et se remettre dans le droit chemin pour atteindre son objectif de maintien en Ligue 1. Avec l'apport de Lucas Da Cunha, arrivé de Nice pendant le marché hivernal des transferts, c'est une corde de plus à l'arc offensif de Pascal Gastien et son staff. Le jeune milieu offensif pourrait connaitre ses premières minutes de jeu ce week-end face à Rennes, avec l'espoir de donner un second souffle à une attaque clermontoise en grande souffrance sans son buteur numéro un Mohamed Bayo, parti disputer la coupe d'Afrique des nations avec son équipe de Guinée.

La réaction est espérée dimanche à 15h, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec les commentaires d'Emmanuel Moreau.