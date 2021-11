Clermont - OGC Nice : Kluivert de retour

Avec seulement quatre matchs au compteur (pour un but et une passe décisive) depuis son arrivée à Nice cet été, Justin Kluivert a davantage fréquenté l'infirmerie que les pelouses de Ligue 1. Blessé aux ischios lors de la défaite à Lorient fin septembre, le Néerlandais est enfin de retour dans le groupe de 20 Aiglons qui se déplace à Clermont ce dimanche (17h).

Son compatriote Clavin Stengs, réapparu quelques minutes avant la trêve face à Montpellier (0-1) devrait lui démarrer le match. "Il a plus de chance de commencer que Justin," a confirmé vendredi Christophe Galtier, qui compte sur ses deux ailier néerlandais pour amener de la variété et de la vitesse sur les côtés, alors que le Gym a été stéréotypé face aux Héraultais.

Dolberg titulaire ?

Amine Gouiri et Melvin Bard sont eux aussi bien présents dans le groupe dévoilé ce samedi. Touchés pendant la trêve, ils ont manqué le rassemblement avec les Bleuets et ne se sont pas entraînés pendant "8-9 jours" selon leur coach. Ils pourraient donc manquer de rythme et démarrer sur le banc. Ce qui laisserait notamment la place à Kasper Dolberg. Diagnostiqué diabétique il y a quelques jours, le Danois a "beaucoup travaillé", et il est prêt à démarrer dimanche selon Galtier.

Dante suspendu

Dante est lui suspendu pour cette rencontre et sera remplacé par Daniliuc. Bambu, Guessand, Atal et Boudaoui manqueront également ce déplacement en Auvergne.