Clinton Njie, l'homme pressé de l'Olympique de Marseille

Vous pouvez vérifier. Regardez bien le podium des buteurs en Ligue 1. Clinton Njie, l'attaquant de l'OM, y fait une entrée particulièrement remarquée.

Qui croyait en lui ? Mais .. vraiment ! Rudi Garcia visiblement, et le début de saison du camerounais donne entièrement raison à son entraîneur. Auteur encore d'un doublé ce dimanche à Amiens (victoire 2-0 lors de la 6e journée de Ligue 1), Clinton Njie est peut-être en train de déjouer tous les pronostics à Marseille

A lui seul, le camerounais a "tué" le match à Amiens, au retour des vestiaires. 2 buts coup sur coup. De quoi assommer les picards, qui ne s'en sont jamais relevés. 2 buts à bout pourtant, d'ailleurs, le premier sur un service de Sakaï, le second sur un caviar de F. Thauvin.

"C'est un super joueur, rapide, qui se projette bien dans l'espace, et bon devant le but" Florian Thauvin

Njie avait déjà inscrit un doublé contre Dijon. Sa polyvalence pourrait lui permettre de bousculer la hiérarchie sur les postes offensifs à l'OM. Le repositionnement de Dimitri Payet dans l'axe, en soutien du 9, pourrait aussi offrir au camerounais le couloir gauche par exemple, quand K. Mitroglou va enfin intégrer le 11 de Rudi Garcia. Il lui reste quand même le plus dur désormais : confirmer, sur la durée.

"Clinton revient bien. Le plus important ce n'est pas de savoir qui marque, mais bien que l'OM gagne. Il n'y a pas qu'une équipe avec 11 titulaires à l'OM, il y a beaucoup de joueurs de qualité, avec des profils différents ; ça permet de mettre de la variété dans notre jeu" Valère Germain

La seule certitude pour l'OM, c'est que Rudi Garcia a maintenant plusieurs cordes à son arc

"Ils sont tous différents. Clinton est rapide. Valère est un joueur d'équipe, intelligent, il se déplace bien. Et puis on aura Kostas Mitroglou qui a encore un autre profil : un attaquant de surface, costaud. De toute façon, on a tellement de matchs, que si tout le monde est à fond, tout le monde jouera à peu près le même nombre de matchs cette saison "Rudi Garcia