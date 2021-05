DIRECT - Ligue 1 : Grenat, y es tu toujours ? Vivez Lorient - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Dès 20 heures 30, vivez FC Metz - Nîmes sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures.

Réaction vivement espérée !

Le FC Metz, 10e de Ligue 1, poursuit dans son rôle d'arbitre pour le maintien puisqu'il se rend à Lorient, 17e, pour la 37e et avant-dernière journée. Mais l'essentiel est ailleurs.

Les Grenats devront prouver qu'ils se sentent encore un peu concernés par la fin de saison. La piteuse défaite contre Nîmes n'a pas été digérée par Frédéric Antonetti qui a instauré des journées à deux entraînements en guise de représailles. Récidive interdite à Lorient, déplacement dont le contexte rappellera fortement celui de la réception de Nîmes puisque l'adversaire jouera sa peau.

Quoiqu'il arrive dans le Morbihan, quoi qu'il arrive la semaine prochaine en baisser de rideau, le FC Metz terminera à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis longtemps. Mais échouer en bas de ventre mou laisserait une belle impression de gâchis. Les Messins auront-ils à cœur d'éviter cela ?

L'avant-match

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Officiellement blessé, Farid Boulaya n'est pas là, comme John Boye et Victorien Angban. Lamine Guèye et Aaron Leya Iseka n'ont pas été retenus. N'Guette, Tchimbembé et Pajot, dont les saisons sont déjà terminées, sont forfaits.

Les jeunes défenseurs Lenny Lacroix et William Mickelbrancis figurent dans le groupe

Le direct radio

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct