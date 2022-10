EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Stade Lavallois - Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Marine et Blanc peuvent reprendre la tête du championnat en cas de victoire chez le promu mayennais ce lundi (20h45).

Les Girondins de Bordeaux remettent le bleu de chauffe ! Après 15 jours de trêve internationale, ils se déplacent ce lundi (20h45) du côté de Laval à l'occasion de la 10e journée de Ligue 2. Dans un stade Francis Le Basser à guichets fermés (9000 places), l'objectif sera de décrocher une sixième victoire cette saison pour reprendre la tête de la Ligue 2.

Mais attention au promu mayennais qui réalise un début de saison correcte, 13e de Ligue 2, avec trois victoires au compteur. Pour ce déplacement, les Marine et Blanc seront privés de Tom Lacoux et Dilane Bakwa, suspendus. En revanche, ils pourront compter sur Alberth Elis et Junior Mwanga de retour de blessure.

Laval-Bordeaux, c'est à suivre en direct sur France Bleu Gironde © Maxppp - Thierry David

Laval - Bordeaux, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 20h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.