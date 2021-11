Ligue 1 : l'OGC Nice s'impose dans la douleur à Clermont-Ferrand (1-2)

Une nouvelle après-midi footballistique sur France Bleu Azur : ce dimanche 21 novembre, les niçois se sont rendus en Auvergne pour rencontrer un promu : le Clermont Foot 63. Les Aiglons remportent leur rencontre (1-2) après avoir été longuement malmenés, dominés. Le Gym reste sur le podium !

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, le samedi 27 novembre face au FC Metz. Le Gym réceptionne pour la 15e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats, les messins depuis l'Allianz Riviera et viser à nouveau la 2e place du championnat. Coup d'envoi 21h et avant-match dès 20h30 avec Maxime Bacquié et Richard Marcovecchio.