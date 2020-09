Ligue 2 : la 20e est la bonne pour l'ASNL qui s'impose au Paris FC (0-2)

L'ASNL s'est imposée ce samedi soir chez le leader, le Paris FC, 0-2. Biron (74') et Barka (95') ont délivré les Nancéiens qui étaient à la recherche d'un succès loin de Picot depuis 19 rencontres. La 20e est donc la bonne pour l'ASNL qui s'est rassurée dans le jeu et au classement.

Enfin ! L'ASNL s'est imposée à l’extérieur après 20 rencontres de championnat. La victime n'est autre que le leader, le Paris FC. L'ASNL est passée devant au tableau d’affichage grâce à Biron (74') avant d'enfoncer le clou par Barka dans le temps additionnel de la seconde période (95'). Un succès qui fait du bien au moral. Au classement, l'ASNL est 12e avec 4 points.

Un match consistant

L'ASNL n'a donc pas volé sa victoire. En proposant du répondant dans toutes les lignes, les joueurs de Jean-louis Garcia ont fait plier un adversaire qui jusque-là s'était montré solide. Les Nancéiens ont fait déjouer le Paris FC en étant plus percutants sur les côtés, grâce au travail de sape de Biron et Bertrand. Ajoutez à cela, une organisation défensive sans faille avec une once de réussite (sauvetage involontaire d'El Kaoutari face à Laura (83')) pour une soirée parfaite.

Mickaël Biron dans tous les bons coups

C'est assurément l'homme de ce début de saison. Sa générosité, sa volonté d'avaler les espaces ont encore était précieux ce samedi soir contre l’hermétique défense du Paris FC. L'ancien joueur du SAS Épinal aime prendre la profondeur et offre ainsi des solutions à ses coéquipiers. Contre les Parisiens, Mickaël Biron s'est créé deux occasions, avant de convertir la troisième d'une frappe croisée loin d'être évidente. Avec 3 buts en quatre journées, Mickaël Biron est la bonne surprise pour une ASNL jusqu'ici inefficace.

La réaction de l'entraîneur Jean-Louis Garcia