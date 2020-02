Ligue 2 : Le FC Lorient doit se redresser à Rodez. Suivez le match sur francebleu.fr

Battu lors des deux dernières journées, à Guingamp et par Clermont, le FC Lorient est toujours solidement accroché à la première place du classement de la Ligue 2. Les Merlus comptent quatre points d'avance sur Lens (2e), six sur Ajaccio (3e) et treize sur Le Havre (6e et premier non qualifié, à cette heure, pour les play-offs. Le déplacement chez un des deux promus, Rodez, en attendant d'affronter l'autre promu la semaine prochaine, doit permettre au FCL de reprendre sa marche en avant.

Vivez le match action par action sur francebleu.fr dès 20 heures.