Montpellier, France

Giovanni Sio était l'invité de l'émission du Club Sers ce lundi. Après la victoire contre Metz au stade Saint-Symphorien 1 à 0, il devient le meilleur butteur de l'équipe avec son 6e but personnel.

Je pense qu’aujourd’hui ce match était un très bon match de ma part et de mes coéquipiers..."

6e but cette saison, vous vous étiez risqué à flirter avec la barre des 10 ?

Le plus important c'est de tenir le haut du classement. On va travailler encore pour atteindre les 10, il reste assez de matchs !

Votre jeu semble s'être amélioré, c'est psychologiquement qu'il s'est passé quelque chose ?

On a accumulé beaucoup de match, qu'on avait beaucoup de mal à enchainer et on a ressenti beaucoup de fatigue dans l'ensemble. Là, on retrouve un peu plus d'énergie, plus de force. C'est à nous de bien récupérer pour enchainer avec plus de jambes sur le terrain.

Les critiques c'est la loi du football : quand on ne marque pas, on critique les attaquants mais j'ai vécu pire... j'ai une forte personnalité je résiste !"

Le coach me dit plus précisément de rester dans l'axe, et tant mieux j'ai pu rester dans l'axe contre Metz et j'ai marqué, donc on va continuer sur cette lancée. Je suis pas un rapide non plus mais j'ai mes qualités et je sais mettre mes coéquipiers en valeurs comme eux aussi savent le faire avec moi. On a trouvé un système qui fonctionne bien et qui peut poser problème à nos adversaires.

J'aime quand mes coéquipiers me font des centres, être le petit renard des surfaces !"

L'Europe c'est une ambition ?

On prend les matchs les uns après les autres... il va falloir prouver toute notre force mentale. On sait où on veut aller, on a peur de personne !