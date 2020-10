Cluster de Covid-19 au sein du Sablé Football Club, les entraînements annulés le temps du dépistage

Nouveau coup dur pour le club de foot de Sablé-sur-Sarthe. Après l'annulation des matches amicaux cet été, ce sont les entraînements qui sont suspendus depuis le 9 octobre. En cause : plusieurs cas avérés de coronavirus au sein du club de National 3. Un dépistage massif est donc organisé auprès de plus de 70 personnes depuis ce lundi, et jusqu'à mercredi.

Au club, tout le monde se côtoie

Le premier cas a été détecté vendredi 2 octobre. Plusieurs personnes se sont alors faites tester. Pour le moment, le club compte huit cas positifs, majoritairement chez les seniors. Mais au Sablé FC, tous les joueurs et membres du staff se côtoient. "Nos équipes de jeunes sont encadrées par des joueurs ou des éducateurs seniors" explique Gérard Gautier, le président du club, "il y a des liens un peu partout, et donc des risques de contamination".

La première partie des tests a commencé ce lundi 12 octobre, la deuxième devrait avoir lieu mercredi. "Ça dépend de la date à laquelle les personnes ont été en contact avec les cas positifs" précise Gérard Gautier. Ils espèrent avoir les résultats d'ici la fin de la semaine.

Tous les entraînements annulés, le match de Coupe de France en suspens

En attendant, le club a annulé tous les entraînements. Mais la question du match de Coupe de France face à Mareuil-sur-Lay-Dissay (Vendée) prévu le week-end prochain n'est pas encore tranchée,"tout dépendra des résultats, on prendra une décision à ce moment-là". En attendant, le président accuse le coup. "C'est très compliqué sportivement, on ne peut pas tenir le rythme de la compétition dont les joueurs ont besoin". Malgré le respect des gestes barrières, le risque d'un cluster était cependant bien présent dans les esprits. "On ne peut pas tout contrôler, notamment parce que les contaminations peuvent venir de l'extérieur".