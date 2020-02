Colère dans le district de l'Aveyron après l'agression d'un arbitre ce week-end

Foissac, France

La violence envers les arbitres de football est un fléau, même dans des départements plutôt calmes d'habitude. Exemple ce dimanche dans l'Aveyron, à Foissac où un joueur de l'équipe locale a mordu l'arbitre à l'oreille. Le match a été interrompu, il restait quelques minutes à jouer dans ce match de 2e division de district.

Foissac perdait déjà 4-0 contre Penchot-Livinhac quand l'arbitre, un homme d'une trentaine d'années, a sorti un carton jaune. C'est à ce moment là qu'un joueur de Foissac s'est jeté sur lui et lui a mordu violemment l'oreille. L'arbitre s'est fera prescrire 5 jours d'incapacité de travail, l'affaire est remontée au syndicat de défense des arbitres (UNAF) et plusieurs arbitres du district ont déjà appelé à refuser d'arbitrer ce week-end. Déjà l'an passé l'un d'entre eux avait reçu une gifle en plein match. Le district va lui se réunir ce jeudi et devrait suspendre le joueur fautif pendant l'enquête qui déterminera les faits.