Colère des supporters de l'USO : les billets au stade de la Source augmentent en cours de saison

Ce qui fait réagir les supporters orléanais cette semaine, ce sont les modifications de tarif pour plusieurs matchs au stade de la Source. Cette hausse en cours de saison a du mal à passer auprès du public. Le club se justifie sur France Bleu Orléans.

Le club a annoncé cette semaine l'augmentation des tarifs pour certaines affiches sur interne. Ces hausses seront appliquées pour 8 matchs : 4 sont classés "rencontres de gala", notamment celui de la semaine prochaine, le derby contre Tours. D'autres matchs sont même dans la catégorie "super gala" comme Lorient ou Brest avec une hausse de 5 euros.

[#Billetterie] ⚠️ Les tarifs au Stade de la Source changent et seront découpés en trois catégories 🎟️➡️ https://t.co/IODiva2heX#TeamUSOpic.twitter.com/GzwyM5FWid — US Orléans 🐝 (@US_Orleans) September 11, 2017

Dès que le club a annoncé cette augmentation sur internet, les commentaires choqués n'ont pas tardé. Les supporters n'ont pas compris que les prix des places changent en cours de saison.

Vraiment déçus de la politique tarifaire...PourQuoi ne pas l avoir fait des le début? — Tisane-citron-miel (@Abdel45800) September 11, 2017

Certes l'USO possède un des plus petits budgets de Ligue 2, mais il s'agit surtout de financer une partie des investissements réalisés selon Thomas Sérini, le nouveau secrétaire général du club : "on a ajouté des sièges en tribune d'honneur, l'évolution de la signalétique autour du stade a également un coût, sans oublier l'harmonisation de la publicité autour du stade." Ces investissements engendrent des dépenses supplémentaires aussi bien que pour le club que pour la ville. "Il y a également un programme d'animations autour des matches et on veut améliorer nos services à la buvette et la boutique," ajoute Thomas Sérini.

Cette augmentation n'a rien à voir avec les bons résultats actuels du club, ce point est important à préciser à no supporters. Elle tient juste compte de l'économie du football - Thomas Sérini, secrétaire général de l'USO

Le club réfléchit aussi à la possibilité de couvrir la tribune Orléans, derrière le but, c'est ce que souhaitent notamment les Drouguis, le kop orléanais.