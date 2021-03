Colère et incompréhension au Puy Foot après l'annonce de la suspension du championnat N2

À 48 heures de leur 16e de finale de Coupe de France face à Lorient, les joueurs du Puy Foot ont reçu une mauvaise nouvelle. Ce jeudi, et alors que la rumeur se faisait persistante depuis la veille au soir, la Fédération Française de Football a annoncé que les championnats de National 2 (quatrième échelon français) ne reprendraient finalement pas le week-end du 13-14 mars.

"Il y a énormément de colère explique froidement Roland Vieira l’entraîneur du Puy Foot. Lundi nous serons au chômage alors que Lorient, notre adversaire en coupe, va poursuivre son championnat. Alors ils (les Bretons) n'y sont pour rien mais on n'a aucune explication. On n'arrive pas à le comprendre. C'est comme si on ouvrait les restaurants étoilés et que les autres restaient fermés. On n'a pas les mêmes fiches de payes mais on fait le même métier et on a les mêmes protocoles sanitaires".

À l'arrêt depuis le mois d'octobre, le N2 devait reprendre par la 10e journée de championnat. Le Puy Foot devait disputer un match en retard le 10 mars face à Bourges Foot. Cette rencontre aussi a été reportée. Pour l'instant les instances n'ont pas arrêté de décision mais le championnat pourrait ne pas reprendre du tout cette saison.