Ligue 1 : le Parisien Colin Dagba en route pour Strasbourg

Du mouvement enfin au Racing club de Strasbourg (Ligue 1) ! Le défenseur latéral du PSG, Colin Dagba doit être prêté à Strasbourg. Il faut encore que le joueur trouve un accord avec le club parisien pour prolonger son contrat avant le prêt. Colin Dagba est un joueur en recherche de temps de jeu. Il n'a joué que six matchs officiels avec le maillot du PSG la saison dernière.

Formé au club, il n'a jamais réussi à s'imposer au milieu de la pléiade de stars parisiennes. Dagba était en contact avec plusieurs clubs étrangers et français. Il a choisi le Racing pour s'aguerrir et essayer de devenir titulaire en Ligue 1. Il sera en concurrence avec le Polonais Karol Fila pour le poste de défenseur latéral ou de piston droit. Il serait prêté un an sans option d'achat. Son arrivée ferme la porte à un retour de Frédéric Guilbert retourné à Aston Villa.

Alexander Djiku à Hoffenheim

Dans l'autre sens, le défenseur central Alexander Djiku pourrait rejoindre Hoffenheim en Allemagne. Une proposition a bien était faite par Hoffenheim reconnaît le club strasbourgeois confirmant ainsi l'information des Dernières nouvelles d'Alsace. Les deux clubs et le joueur franco-ghanéen doivent désormais trouver un accord.