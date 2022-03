Collectif nantais : un nouveau financement participatif "populaire" à destination des supporters du FC Nantes

"L'enjeu de ce financement est de tisser, faire un lien avec un maximum de personnes afin qu'elles puissent faire partie de l'aventure", explicite d'emblée l'ancien capitaine du FC Nantes Mickaël Landreau, figure de proue du Collectif nantais. Près de neuf mois après avoir initié une première collecte de fonds à destination des gros investisseurs, au cours de laquelle il avait réuni quelque 7.5 millions d'euros en l'espace de 5 mois, la société a décidé, ce dimanche matin, de lancer un nouveau "crowdfunding" qui ouvrira le 7 mars dès 14 heures. À destination de tous les amoureux de la Maison jaune, cette fois, mais avec toujours l'ambition de construire un projet solide afin d'être prêt à entrer dans le capital du club octuple champion de France, dans l'éventualité où Waldemar Kita décide de le vendre. Explications.

Un ticket d'entrée à 100 euros

Le travail se fait en toute discrétion. Séminaires, discussions avec des dirigeants de clubs de sports ou éventuels gros investisseurs intéressés, Philippe Plantive, co-fondateur du collectif et président du conseil d'administration de Proginov, ainsi que Mickaël Landreau ne chôment pas. "J'ai des journées bien remplies, souffle le second qui ne boude pas sa fierté de faire partie de l'aventure. Notre projet est respecté, écouté." Il est aussi scruté de près par bon nombre de supporters qui espèrent le départ de l'homme d'affaire franco-polonais à la tête du club depuis 2007. "Dans un premier temps, on travaillait sur la partie actionnariat, maintenant c'est la partie populaire", détaille Philippe Plantive.

Pour permettre à un maximum de supporters de contribuer, le Collectif nantais a abaissé le ticket d'entrée à 100 euros. "On n'a pas pu descendre plus bas car l'Autorité des Marchés Financiers ne nous l'autorise pas", précise celui qui est aussi sponsor du FC Nantes. L'argent déposé sur la plateforme feedouest.fr - qui prend 6% de frais - sera ensuite mis en sécurité et rendu aux donateurs si le projet n'aboutit pas, promettent les membres de la société. Un objectif chiffré ? Le Collectif nantais assure ne pas en avoir lors de ce financement participatif qui quoiqu'il arrive ne franchira la barre des huit millions d'euros, plafond maximal aujourd'hui autorisé par la loi.

"On est en train de mettre en place notre boussole stratégique"

SI le Collectif Nantais tente de développer un système aux antipodes de celui en vigueur à la Jonelière, il sait la nécessité d'avoir un investisseur puissant à ses côtés. En d'autres termes, un actionnaire majoritaire qui accepte de partager les valeurs sur lesquelles le collectif s'appuie. "Ça enlève un paquet de personnes qui seraient là pour de mauvaises raisons", se rassure le double vainqueur de la Coupe de France avec les Jaunes. Pour les autres, des discussions sont en cours afin de savoir si une collaboration est envisageable dans les mois à venir.

"On est en train de mettre en place notre boussole stratégique, celle qui nous guidera demain, détaille Mickaël Landreau. On est en train de co-construire par la base avec les parties prenantes." Les supporters en font partie. "On honore le passé car c'est primordial, poursuit l'ex-capitaine des Canaris. Mais on veut aussi s'ouvrir vers l'extérieur [...] Ce projet, j'y crois, j'y crois." Et s'il sait que le match est loin d'être gagné sur ce sujet, tout dépendant de la volonté de Waldemar Kita de vendre. Mickaël Landreau a également conscience que plus les donateurs seront nombreux à participer au financement participatif, plus la légitimé et la crédibilité de leur projet sur le territoire seront importante.