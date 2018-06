France Bleu Champagne-Ardenne présente un film de 60 minutes qui retrace la saison 2017-2018 des Rémois au terme de laquelle le club a retrouvé la Ligue 1. Des témoignages inédits, les coulisses, et les plus beaux buts de la saison pour garder une trace de cette année exceptionnelle.

Reims, France

Le Stade de Reims a vécu une saison inédite et surtout exceptionnelle qui a permis au club de retrouver la Ligue 1. Titre de champion de France de Ligue 1, records du nombre de points inscrits, de victoires sur une saison, cette exercice a été en tous points inégalé. Pour mieux comprendre comment s'est écrit cette belle histoire, le film "Comme des Frères" retrace la saison avec ceux qui l'ont écrit. Joueurs, entraîneurs, président évoquent les coulisses et les moments forts de la saison. Avec en illustration, les plus beaux buts inscrits par les Rouge et blanc. 60 minutes de confessions, de témoignages inédits, de récits dont à voir dans ce film uniquement disponible sur cette page internet de France Bleu Champagne-Ardenne en démarrant la lecture ci-dessous.

( A PARTIR DU JEUDI 28 JUIN - MINUIT)