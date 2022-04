"Comme tout le monde, je suis passé à travers". Le mea-culpa de D. Guidi, défenseur du SC Bastia

"Défensivement, on n'a pas été comme on est d'habitude. Il va falloir une remise en question collective pour le match de demain (mardi ndlr), pour ramener un résultat de Niort".

Dominique Guidi sait que les bastiais auraient dû faire mieux, face à l'En Avant Guingamp, samedi dernier à Furiani. Ouvrant le score grâce à Talal, les bastiais "ont cru en leur bonne étoile", comme disait l'entraîneur Régis Brouard, après la rencontre. Un euphémisme pour ne pas dire autre chose.

Sur les réseaux sociaux du SCB, le technicien avouait avoir été "en colère" après la rencontre, y compris dimanche, où le groupe s'est retrouvé pour un décrassage.

"On peut parler de colère saine. Après, il ne faut pas se mettre le feu non-plus !" estimait pour sa part D. Guidi ce lundi sur RCFM. "Il nous manque trois points, car la barre symbolique c'est 42. Mais il ne faut pas partir à Niort en se mettant le feu, sinon, on risque de grosses déconvenues", prévient le défenseur bastiais.

"Je manque d'agressivité alors que c'est une de mes forces"

Le scénario a fait mal, comme la défaite, la première après une série de 35 matchs sans défaite à Furiani. "On marque le premier but, c'est quand-même une chance....mais après, on n'a pas su faire bloc. Je pense que c'est un échec collectif. On savait que si l'on gagnait, on faisait un grand pas vers le maintien. Je pense que c'est un match à oublier", assène D. Guidi.

Convenant que "les buts sont des erreurs individuelles", le numéro 6 bastiais a également, et cela est plutôt noble, accepté de revenir sur son comportement sur le but du 1-1. L'égalisation de Guingamp vient après une touche, où le défenseur est un peu loin de l'attaquant qui marque.

"Je ne dirais pas que je me fais surprendre, je dirais que je manque d'agressivité surtout, alors que c'est l'une de mes forces principales. Comme tout le monde, je pense que je suis passé à travers".

Et le défenseur d'encourager ses coéquipiers à redresser la tête, pour définitivement se rassurer, à 5 journées de la fin. "S'il n'y a pas de remise en question collective ou individuelle, on ira droit dans le mur. Je pense qu'il faut que chacun fasse son travail individuellement. Après, collectivement, on est capables de le faire".