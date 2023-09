Comment le SM Caen a remodelé son effectif dans un Mercato à 25 mouvements

Le SM Caen a clos son Mercato par une dernière journée active avec quatre derniers mouvements. S'il a laissé partir Norman Bassette (FC Malines) et Hugo Vandermersch (Elversberg) , il a obtenu le renfort de l'attaquant Mickaël Le Bihan en provenance de Dijon. et le prêt par Brest du milieu défensif Hianga'a Mbock. Deux renforts attendus par Jean-Marc Furlan et jugés indispensable par le technicien caennais. Retour sur les 24 mouvements qui ont remodelé l'effectif du Stade Malherbe Caen pendant cette période des transferts.

Ils sont arrivés (7)

Mickaël Le Bihan et Hianga'a Mbock sont les sixième et septième recrues du Mercato estival. Ils rejoignent un milieu offensif (Mathias Autret) et quatre défenseurs (Dylam Meddah , Alexandre Coeff, Syam Ben Youssef et Valentin Henry). Quatre de ses sept joueurs ont déjà été entraîné par Jean-Marc Furlan.

"Il y avait sept-huit joueurs qui me connaissaient par cœur à Brest, explique le coach du SMC. Et à Auxerre, il y en avait cinq-six qui me connaissaient par cœur. Là ils sont trois (Quatre avec Mickaël Le Bihan) à me connaître. Quand tu as travaillé trois à quatre ans sur un aspect technico-tactique très précis et que tu as six-sept joueurs qui te connaissent par cœur, tu avances beaucoup plus vite."

Ils partent (18)

Ils sont dix-huit à quitter provisoirement (prêt) ou définitivement le SM Caen. Le milieu offensif Anton Salétros aura permis une entrée d'argent en retournant en Suède (AIK Solna). Idem pour l'attaquant Norman Bassette (FC Malines) mais dans le cadre d'un prêt payant avec option d'achat.

Franklin Wadja , Benjamin Jeannot, Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé (Ferencvaros), Hianga'a Mbock (Retour prêt Brest) et Jessy Deminguet (Strasbourg) étaient en fin de contrat.

Le club de foot normand a laissé partir son gardien Sullivan Péan (Villefranche Beaujolais), l'attaquant Zeidane Inoussa (IF Bromapojkarna), le milieu Iyad Mohamed (Pau FC) et le défenseur Johann Obiang (Pau FC).

Enfin comme à son habitude, Le Stade Malherbe Caen a prêté des joueurs afin de leur permettre d'obtenir du temps de jeu. Les défenseur Lamine Sy (FC Rouen) et Moussa Sylla (Pau FC), les attaquants Samuel Essende (FC Vizela) et Andréas Hountondji (Rodez) et le milieu de terrain Ilyes Najim (FC Martigues). Le prêt le plus surprenant est celui de Hugo Vandermersch (Elversberg) en Ligue 2 allemande. Le latéral droit ira chercher un temps de jeu qui le fuyait au SMC depuis l'arrivée de Valentin Henry

