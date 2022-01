La difficile gestion des cas positifs de Covid-19 au Stade de Reims

Il est loin le temps où avant chaque match, le couperet des tests PCR effectués avant chaque match faisait monter le stress d'un cran pour savoir si l'entraîneur allait pouvoir bénéficier de l'ensemble de son effectif. Depuis le début de la saison 2021-2022, le test systématique avant chaque match avait été remplacé par l'attestation vaccinale. Un joueur avec un parcours vaccinal complet n'était plus testé (sauf en cas de symptômes) et seuls les joueurs refusant le vaccin (une minorité) devaient se soumettre au test d'avant match, comme cela a donc été le cas tout au long de la saison dernière. C'est ainsi que depuis le mois d'août dernier, quasiment aucun match n'a été reporté en raison de cas de Covid-19. Ce temps où l'on pensait encore qu'une fois vacciné, on ne pouvait ni transmettre le virus ni être contaminé. Mais à l'image de la société, l'espoir de l'immunité totale est redescendu d'un cran, principalement par l'arrivée du variant Omicron. Au mois de décembre, des cas légèrement symptomatiques ont conduit les clubs à effectuer des tests de plus en plus souvent. Bordeaux, Angers, Lorient et Reims ont été touchés lors de la dernière rencontre du mois de décembre. Et ce début d'année 2022 a donc réveillé les craintes de la saison dernière. Mardi dernier (4 janvier), la Ligue de Football Professionnel (LFP) a réactivé l'obligation d'un test PCR à 48 heures de la rencontre. Les clubs n'avaient pas attendu la remise au goût du jour de cette règle. Les cas légèrement symptomatiques, l'arrivée de la trêve hivernale pour laquelle des joueurs demandaient à être testés avant de rejoindre leurs familles, avait déjà un peu bousculé les habitudes. Désormais, nous entrons donc dans un mois de janvier qui s'annonce animé. Au Stade de Reims, on n'a pas été épargné. Quatre joueurs positifs n'ont pas pu effectuer le déplacement à Marseille le 22 décembre. Deux autres, également positifs au retour des fêtes, n'ont pas disputé le match des 16e de finale de la Coupe de France face à Thaon-les-Vosges. Depuis le début de la saison, selon nos informations, entre 13 et 16 joueurs ou membre du staff ont été testés positifs et ont dû suivre un protocole.

Désormais, il va donc falloir respecter un protocole d'avant-match mais aussi surveiller quasiment au quotidien l'éventuelle montée des cas afin de mieux anticiper.

À quel moment les joueurs sont-ils testés ?

Au moindre symptôme, un joueur est testé. S'il est positif, par sécurité, les autres joueurs ainsi que les membres du staff sont testés également afin de tracer et de se protéger d'un éventuel cluster. C'est ce qui s'est passé le lundi 20 décembre, au lendemain du match de Coupe de France face à Reims Sainte-Anne. Un joueur a montré des symptômes. Il a été testé positif. S'en est suivie une batterie de tests sur l'ensemble de l'effectif. Résultat, un deuxième joueur s'est révélé positif. Tout cela a été confirmé le mardi 21 décembre avec une nouvelle batterie de tests sans déclencher de nouveaux cas. Mais le mercredi 22 décembre au matin avant de décoller à Marseille, une dernière salve - de tests antigéniques cette fois-ci - a révélé deux nouveaux joueurs positifs. Depuis le 4 janvier, le protocole sanitaire de la LFP exige qu'un test PCR soit effectué sur l'ensemble des joueurs et du staff à 48 heures du match, et que les résultats lui soit transmis pour évaluer la situation. C'est la seule obligation mais les clubs font souvent des tests supplémentaires. Les joueurs rémois ont par ailleurs été testés en début de semaine après le match de Coupe de France à Thaon-les-Vosges. Ils le seront donc ce vendredi.

Que se passe-t-il si un joueur est testé positif au Covid-19 ?

Première chose : il est mis à l'isolement. S'il est totalement asymptomatique, il peut être amené à suivre un programme personnalisé pour s'entraîner seul. S'il est malade, il est mis au repos.

À quel moment les joueurs testés positifs peuvent-ils revenir s’entraîner ?

À partir du 5e jour d'isolement, le joueur va être testé. S'il est encore positif, il reste en isolement deux jours supplémentaires avant de revenir (même s'il est toujours positif au 7e jour : dans ce cas, on considère que sa positivité est due à des résidus de virus, à condition bien sûr qu'il n'ai plus de symptômes.) S'il est négatif au 5e jour, il peut reprendre un entraînement en restant isolé du groupe pendant 7 jours.

À quel moment les joueurs positifs peuvent-ils rejouer un match de compétition ?

En théorie, la reprise de l'entraînement individuel a 5 ou 7 jours après l'isolement, ne permet pas de préparer le match dans un entraînement collectif et encore moins y participer. Le joueur doit attendre 7 jours de plus pour reprendre l'entraînement et les matchs soit entre 12 et 14 jours d'absence. Mais le club peut faire une demande anticipée auprès de la commission médicale de la LFP pour récupérer son joueur plus tôt. Ainsi, avec le protocole de la LFP du 4 janvier, un joueur pourrait très bien retrouver la compétition la semaine qui suit sa mise à l'isolement, soit 5 à 7 jours plus tard. Cette mesure permet notamment de prendre en compte la gravité de la contamination du joueur. Si un joueur a été malade, fiévreux, avec des symptômes qui l'ont affaibli, son retour prendra du temps : jusqu'à 14 jours donc. Si, en revanche, un joueur n'a eu aucun symptôme, aucune difficulté, sa requête de retour anticipé pourra être demandée et, dans la majorité des cas, validée par la commission médicale de la LFP. C'est ce qui devrait permettre au Stade de Reims de récupérer les joueurs testés positifs vendredi 31 décembre, avant le déplacement à Thaon.

À partir de combien de joueurs positifs, un club peut-il demander un report ?

En début de saison, les clubs établissent une liste de 30 joueurs professionnels qui est enregistrée par la Ligue de Football Professionnel. Pour qu'un match soit maintenu, il faut que 20 joueurs dont 1 gardien de but soient négatifs. À partir de 11 joueurs testés positifs (lors du test à J-2), le club peut effectuer une demande de report. Si le club le souhaite, dans le doute ou par exemple il y a une suspicion de cluster avec 5 ou 7 joueurs positifs, il peut refaire des tests le jour J. Si des joueurs positifs s'ajoutent pour arriver à cette barre des 11 joueurs, le match peut être reporté au plus tard à 5 heures du coup d'envoi prévu.

Le match à Clermont ce dimanche est-il menacé ?

Avant le test PCR obligatoire à J-2, non. Les tests réalisés après le match de Thaon-les-Vosges n'ont pas fait naître d'inquiétude. En revanche, les joueurs ont été testés vendredi à midi. Et devront attendre leurs résultats. S'il y a des cas trop nombreux, il n'est pas impossible qu'une nouvelle vague de tests complémentaires soit effectuée avant le départ à Clermont samedi matin, pour connaître l'état de la situation. Si le Stade de Reims a une mauvaise surprise lors des résultats des tests de ce vendredi, à savoir plus de 11 joueurs positifs, il formulera alors une demande de report du match de dimanche. Même chose pour Clermont. Les résultats des tests devraient être connus dans la soirée de ce vendredi.