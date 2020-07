Comment le stade Océane va pouvoir accueillir 5000 spectateurs contre le PSG

Cela fait pile quatre mois que la France n'a pas accueillie de match de football sur son sol. C'était lors d'un PSG - Dortmund, en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un match sans public.

Dimanche 12 juillet, Le Havre accueillera le premier match de football avec du public en Europe de l'ouest depuis le confinement. La jauge de remplissage du stade Océane est très réduite : 5 000 personnes tout compris, au lieu de 25 000 places en temps normal. Pas le choix pour respecter les mesures sanitaires. Pourtant, le match attire du public : les places ont été vendues en 6 minutes, plus de 70 journalistes sont accrédités, dont des médias brésiliens, ou espagnols.

Des règles très strictes devront être respectées : masque obligatoire, file d'attente avec un mètre de distance entre les supporters, fouille sans palpation physique, mais avec un détecteur de métaux, un siège d'écart entre chaque groupe. Dans les faits, les personnes qui viennent ensemble pourront être assises côte à côte. Des personnes surveilleront dans les tribunes qu'il n'y a pas de trop grands regroupements. Tout le premier anneau du stade sera ouvert pour que le public puisse se répartir.

Une vraie satisfaction pour Olivia Detivelle, supportrice du HAC : "Cela fait plaisir de revoir du foot en vrai. A la télé, sans public, ce n'est pas très passionnant. Il n'y a pas tout ce qui fait l'attrait du foot. Pour autant, il faudra être très prudent : Il faudra être raisonnable, ce n'est pas la guerre : avec un masque, de la distance, ce n'est pas compliqué de se respecter et de respecter les autres."

"On aurait préféré qu'il y a 25 000 personnes, mais déjà 5 000 c'est bien, explique Victor Leckal, milieu de terrain du HAC. Avoir des supporters c'est toujours plaisant. Jouer sans, c'est horrible. On a été le premier championnat à être arrêté, peut-être un peu tôt, et bizarrement, on est aussi le premier à accueillir du monde. C'est un peu spécial, mais j'espère que tout se passera bien et que le club sera mis en lumière."

Un avis partagé par le coach, Paul Le Guen : "Cela fait plaisir pour ceux qui veulent voir le PSG, cela va leur donner satisfaction, pour eux, c'est un vrai match de gala."

Pour le terrain, les règles sont aussi très strictes. Tous les joueurs et les membres du staff sont testés, et les zones des joueurs seront inaccessibles aux personnes extérieures. Les ramasseurs de balles seront masqués et équipés de gants, à changer à la mi-temps.

