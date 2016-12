Comment nos sportifs sarthois passent les fêtes de Noël ?

Gare aux maux de ventres en ce week-end de Noël. Entre la dinde aux marrons, le saumon et les bûches glacées, les estomacs seront mis à rude épreuve. Ceux de nos sportifs en Sarthe également. Vont-ils se permettre quelques écarts ?

Les footballeurs du Mans FC libres à Noël et le jour de l'an

Au Mans FC, c'est la première fois depuis 14 ans que les footballeurs ont leur week-end de noël. Et pour Stéphen Vincent milieu de terrain, pas question qu'il rime avec excès. "Il faut essayer de ne pas trop manger, pas trop boire non plus. Enfin boire de l'eau quoi (rires). Il faut gérer car à la reprise nous allons bien travailler physiquement. Je crois que le coach nous a concocté une bonne préparation donc il va falloir être prêt" assure le joueur.

L'entraîneur du Mans FC, Richard Déziré, sera effectivement très exigeant au début du mois de janvier en raison notamment d'un calendrier chargé. "On va jouer trois des cinq premiers du championnat donc nous serons obligés d'être tout de suite dans le vif du sujet. Je compte sur l'intelligence, le professionnalisme entre guillemets et l'ambition des joueurs pour qu'il n'y ait pas d'écarts pendant ces fêtes. J'ai hâte paradoxalement d'être avec mes joueurs pour préparer cette deuxième partie de saison qui me tient à cœur" déclare le coach quitte à être un poil rabat-joie. "Notre estomac reste le même 365 jours par an. Manger autant en aussi peu de tant c'est assez bizarre, assez inconcevable" termine Richard Déziré.

Noël à l'antillaise chez les Gelabale

Noël sera certainement plus festif du côté de Mickaël Gelabale. Le basketteur du MSB, natif de Pointe-Noire en Guadeloupe, fêtera noël à l'antillaise en famille. "C'est ma mère qui prépare le repas mais je sais qu'il y aura du boudin et des acras" explique l'ailier. Les joueurs du MSB reprennent le chemin des parquets dès le lundi 26 décembre avec la réception de Chalon-sur-Saône à Antarès (20h30).

La liste de noël de Manon Houette

La handballeuse, récemment médaillée de bronze à l'Euro passe le week-end en Sarthe dans sa commune du Grez. La joueuse ne compte pas donné de grands coups de couteaux dans la dinde. Même côté cadeaux, Manon Houette fait dans le classique. Elle n'a évidemment pas demandé au père noël un ballon de handball ou des baskets. "J'ai commandé du parfum, un sac à main, des produits de beauté". Manon Houette repartira dès lundi dans son club allemand de Thüringer car ce sera déjà la reprise de l'entraînement.