Les footballeurs de l'OGC Nice doivent réaliser un exploit ce jeudi après-midi à Moscou. Battus (2-3) lors du match aller des 16e de finale de l'Europa League, les Aiglons devront battre le Lokomotiv par deux buts d'écart. Comment suivre le match ? Facile ! Il suffit d'écouter France Bleu Azur, la seule radio française présente à la RZD Arena.

Le match à la radio (103.8 FM)

Première possibilité : la radio. Pour ne rien rater du match Lokomotiv Moscou - OGC Nice, il suffit d'allumer votre radio et de vous branchez sur le 103.8 FM dans les Alpes-Maritimes. A Antibes, Cannes et Grasse sur le 100.7 et à Menton sur le 94.8

Sur internet

Vous pouvez aussi suivre la rencontre du Gym sur notre site internet partout dans le monde ! Pour cela il suffit de vous connecter sur francebleu.fr ou de cliquer sur le "player" ci-dessous pour ne pas perdre une miette du match de la troupe de Lucien Favre.

Sur son smartphone

Pour écouter France Bleu Azur en direct, vous pouvez aussi télécharger notre application mobile. Elle permet d'entendre la radio et de suivre l'actualité des Alpes-Maritimes. L'appli France Bleu est disponible sous android et iOS.

France Bleu Azur est la seule radio à commenter les matches de l'OGC Nice en intégralité, à domicile comme à l'extérieur, en Ligue 1 et Europa League. ALLEZ LE GYM !