Complices dans la vie et sur le terrain, les frères Hernandez fierté des Bleus et des Franc-comtois

Alors que l'équipe de France de football se retrouve ce jeudi soir face aux Belges en demi-finale de Ligue des nations, à Turin, les Bleus compteront pour cette sélection deux frères : les frères Hernandez. Lucas et son petit frère Théo sont connus dans le nord Franche-Comté, puisqu'ils avaient l'habitude de passer plus jeunes leurs étés chez leurs grands-parents en Haute-Saône à Châlonvillars. Les deux petits-fils continuent d'ailleurs de venir régulièrement. Sa famille raconte cette aventure "incroyable" à France Bleu Belfort Montbéliard.

La fierté pour la famille franc-comtoise

"Déjà d'avoir un joueur en équipe de France qui a gagné la coupe du Monde, on se demandait ce qu'il pouvait arriver de mieux, mais là d'avoir les deux frères avec les bleus c'est incroyable" s'enthousiasme Didier, l'oncle des frères Hernandez. Le grand-père Bernard lui aussi a parfois un peu de mal à y croire : "Il y a toujours cette fierté de se dire qu'on a deux petits enfants en équipe de France, mais ce n'est pas si simple car pour nous ce sont nos petits-enfants et pas des footballeurs professionnels".

Les frères passaient leurs étés à jouer au ballon sur les champs de Haute-Saône

Pour France Bleu Belfort Montbéliard, les deux hommes racontent les souvenirs des deux frères lors de leurs séjours en vacance dans le nord Franche-Comté. "Toujours le sourire, toujours gentils" raconte l'oncle, mais avec déjà à l'époque la culture de la gagne "Je me souviens qu'on passait des heures à jouer au jeu de société Puissance 4, fallait pas que je gagne sinon c'était le drame!". Le grand-père Bernard les revoit tout petits passionnés par le ballon rond "Je leur montais des buts sur un terrain en Haute-Saône pour taper dans le ballon, ils jouaient avec les gamins du coin et ils y passaient la journée".

Les frères vont-ils pouvoir jouer ensemble sur le terrain?

Le clan familial est toujours très proche. Les grands-parents regardent tous les matchs de leurs petits-enfants "On leur envoie un petit texto à la fin. C'est une bonne manière de passer notre retraite" s'amuse le grand-père Bernard. L'oncle lui aussi est un passionné du jeu de ses neveux et se déplace jusqu'à Turin ce jeudi en voiture avec sa femme et sa fille pour assister au match. Tous espèrent pouvoir voir les deux frères jouer ensemble sur le terrain avec le maillot des Bleus : "On attend que ça!"

