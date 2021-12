Confiance restaurée, allant offensif : l'entraîneur du Racing Julien Stéphan satisfait à mi-saison

"Il faudra s'engager, tout donner, être offensif pour créer du spectacle et essayer de marquer des buts, c'est ce que les gens attendent ici". Julien Stéphan avait annoncé la couleur à la fin du mois de juin dernier, quand le Racing avait repris le chemin de l’entraînement.

Le programme pouvait paraître ambitieux pour une équipe, qui venait de décrocher laborieusement le maintien en Ligue 1, lors de l’ultime journée face à Lorient.

Mais à mi-saison, le nouvel entraîneur strasbourgeois estime que les objectifs sont parfaitement remplis. Le Racing vire à la trêve de Noël à la 10ème place avec 26 points et un match en retard à disputer à Clermont.

"Le premier objectif c’était de restaurer de la confiance, souligne Julien Stéphan. Parce qu’au départ j’ai été assez marqué par le déficit de confiance qu’il pouvait y avoir dans le groupe. Ensuite, le deuxième objectif, c’était de restaurer du lien avec le public et là, c’est la situation sanitaire qui nous a permis de le faire. Le troisième objectif, c’était de marquer le plus de buts possible avec une équipe naturellement tournée vers l’avant. On joue au foot pour ça. Et puis d’être pragmatique par séquences et par moments, quand la situation ne permet pas de marquer beaucoup de buts, c’est toujours d’essayer d’en mettre un de plus que l’adversaire malgré tout pour gagner un maximum de matchs et de points".

10 points d'avance sur la zone rouge

A mi-saison, le Racing affiche la deuxième attaque la plus prolifique de Ligue 1 (34 buts marqués, autant que Rennes et cinq de moins que le PSG), en ayant infligé quelques fessées à ses adversaires à la Meinau notamment. Il possède dix points d’avance sur la zone rouge.

Beaucoup de voyants sont au vert et ce qui a le plus séduit Julien Stéphan, c’est la progression affichée par son équipe, qui n’avait pris que quatre points sur les cinq premières journées de championnat.

"Au-delà du bilan comptable, j’ai apprécié l’évolution de l’équipe, à la fois le développement individuel et collectif, se félicite le jeune entraîneur du Racing. Des joueurs ont progressé, l’équipe a progressé. Elle a maintenant une philosophie assez marquée, elle cherche à attaquer et à marquer des buts, c’est intéressant. De la confiance s’est développée au fur et à mesure du temps, des repères de jeu aussi entre eux, même s’ils jouaient ensemble depuis un certain moment. Mais il y a avait peut-être des idées un peu différentes à mettre en place. "

Julien Stéphan ne saute pas pour autant au plafond et reste légitimement prudent ("Ce n’est qu’un bilan de mi-saison, on ne va pas se gargariser de tout ça"), car le Racing, comme de nombreuses équipes de Ligue 1, va attaquer le moins de janvier 2022 avec un effectif amoindri. Le défenseur central Alexander Djiku disputera la Coupe d’Afrique des Nations avec le Ghana, tout comme probablement l’attaquant sénégalais Habib Diallo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des précautions à la reprise

Et les membres du staff croisent les doigts pour que le coronavirus ne s’invite pas à nouveau, comme à l’été 2020, dans le vestiaire strasbourgeois. "On va prendre toutes les précautions possibles pendant ces quelques jours de repos, on a communiqué là-dessus avec les joueurs, précise Julie Stéphan. On va prendre toutes les précautions possibles à notre retour le 28 en travaillant en mini-groupes, en faisant les tests nécessaires et en espérant le 29 avoir tout le monde sur le terrain".

Le Racing attaquera l’année 2021 par un déplacement à Montpellier le 2 janvier en seizièmes de finale de la Coupe de France.