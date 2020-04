Confinement - DFCO : Olivier Delcourt ne veut pas finir la saison "à n'importe quel prix"

C'est LA grande question qui taraude tous les amateurs de foot, confinés depuis 29 jours, au mardi 14 avril 2020 : la Ligue 1, à l'arrêt depuis un mois, va-t-elle pouvoir reprendre ? En annonçant un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020, Emmanuel Macron a indirectement entrouvert la porte à une reprise du championnat. Cela impliquerait un enchainement de 10 matchs en un mois, entre mi-juin et fin-juillet. Pas idéal, pour Olivier Delcourt, le président du DFCO, qui ne veut pas terminer la saison "à n'importe quel prix".

Olivier Delcourt, selon vous, quelle serait la meilleure option pour que le championnat reprenne ?

Je préférais que le championnat se termine ... avec nos supporters. Déjà, ça se complique. Les supporters, jusqu'au 15 juillet, on n'en parle plus, puisque tous les rassemblements sont interdits. Cela voudrait donc dire des matchs à huis clos, ce qui n'est pas le plus réjouissant, ni pour les supporters, ni pour les joueurs et le club. En plus, la date du 11 mai est provisoire, le confinement peut durer encore plus longtemps, même si on ne le souhaite pas. Le plus important, c'est de vaincre ce sale virus.

La priorité c'est d'attendre, d'être patient

Comment se décide la reprise (ou non) de la saison ?

Des scénarios sont élaborés régulièrement par les commissions et par la Ligue. Ils ont donné un calendrier inversé, c'est une très bonne chose : il y a une date de reprise pour la saison prochaine (le 23 août, ndlr) et donc une date maximum (le 25 juillet, ndlr) pour terminer le championnat cette saison. Mais au fur et à mesure que les semaines passent, les chances de le terminer s'amenuisent. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude, on ne peut qu'envisager des choses.

On y verra un peu plus clair d'ici fin avril, début mai, à 11 jours d'une éventuelle reprise d'un entrainement

On verra les conditions sanitaires aussi. Le plus important, c'est la santé des salariés du club. En tant que président, j'ai le devoir d'assurer la santé et la sécurité des salariés.

Une hypothèse semble se démarquer du côté de la LFP : un retour sur les terrains le 17 juin pour finir maximum le 25 juillet ... soit un match tous les trois jours !

Ça ne me fait pas rêver, honnêtement. Si la reprise est votée, on s'y pliera, mais jouer tous les trois jours me semble compliqué. Physiquement, les joueurs auront besoin de quatre semaines pour se "ré-athlétiser", parce que pour l'instant ils ne font que s'entretenir. Donc c'est comme au début d'une nouvelle saison, c'est repartir d'une page blanche. Et puis après, la reprise, ce serait de l'intensif sur cinq ou six semaines. Puis deux semaines de repos, pour repartir sur une saison complète ?! Cela me semble beaucoup. Mais si on y est contraint, on le fera. Si on peut finir la saison dans les bonnes conditions, on finira le championnat.

Il ne faut pas finir à n'importe quel prix

Quels sont les risques ?

Les médecins le disent, dés la deuxième journée, il y aura des blessés. Si c'est pour finir le championnat avec la moitié ou les trois-quarts des joueurs de l'équipe blessés, ça me semble compliqué.

En plus, il n'y a pas que l'aspect purement sportif ...

Il y a énormément d'incidences pour pouvoir préparer la saison d'après : les contrats à prolonger, les joueurs en prêt, les partenaires ... il y a des questions qui se posent. Même les pelouses ! Il faut qu'à un moment donné la saison s'arrête, il y a des entretiens à faire sur les pelouses.

Est ce qu'il ne vaut mieux pas repartir du bon pied, sereinement, et reprendre la saison prochaine dans les meilleurs conditions possibles au mois d'août ?

Justement, quelle est la situation des joueurs en fin de contrat au 30 juin prochain, si le championnat se prolonge en juillet ?

Je pense qu'il y aura des avenants à faire sur leurs contrats pour les prolonger d'un mois … voire plus et les garder la saison d'après. Ce sont des choses dont on discutera au moment venu avec l'entraineur et la cellule de recrutement.

Si on s'arrête là, Dijon est 16e, Dijon est maintenu ?

Pour l'instant le championnat n'est pas terminé. S'il devait reprendre, il reste 10 journées, le DFCO est à la lutte pour le maintien. On n'y est pas encore, loin de là. Si le championnat s'arrête, on verra les décisions et on s'y pliera. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne pense pas à ça. Aujourd'hui je pense à sortir de ce virus, à faire tout ce qu'il faut pour le battre. Je pense à la santé de mes salariés et de mes joueurs, pour que l'on reprenne dans de bonnes conditions et qu'on soit tous heureux de se retrouver à Gaston Gérard avec nos supporters.