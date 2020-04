Confinement : les footballeurs de Sablé FC solidaires et créatifs

Aymeric Wexsteen et Ludovic Testier, éducateurs et footballeurs au Sablé FC, ont imaginé un défi pour aider les partenaires du club : 1 km de course à pieds = 1 euro pour les commerçants. Le club est aussi actif sur les réseaux sociaux : un joueur de l’équipe U18 a créé un rap sur le confinement.