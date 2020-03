Confinement : les professeurs s'inquiètent de l'absence de beaucoup d'élèves sur l'espace numérique

Alors que les écoles sont fermées partout en France, en raison de l'épidémie de coronavirus, les élèves sont invités à travailler depuis chez eux et à maintenir le lien avec leurs professeurs, vis les outils numériques. Seulement, un grand nombre d'entre eux est aux abonnés absents.

Les professeurs s'inquiètent pour leurs élèves ! Certains sont n'ont plus donné "signe de vie" depuis le début du confinement et la fermeture des écoles le 16 mars dernier. Pour certains, aucune connexion sur la plateforme "ma classe à la maison", aucun retour vers les professeurs et aucune nouvelle. Impossible de savoir s'ils travaillent seuls, chez eux.

En plus de la difficulté de créer un lien à distance, il faut dire qu'ils ne possèdent pas tous un ordinateur ou une tablette, et que certains sont dans des familles nombreuses et ne sont donc pas seuls à avoir accès aux outils éventuellement disponibles.

Sophie est professeur d'histoire dans un collège de Montpellier. Elle a fait le bilan des connexions avec ces élèves, ce jeudi. Et il est inquiétant.

Sophie déplore un trop grand "absentéisme numérique" Copier

Dans une de ses classes de troisième, sept élèves seulement sur vingt-neuf maintiennent le lien avec elle. Alarmant, d'autant que l'examen du brevet se profile en fin d'année. Mais cette professeur s'y attendait et redoutait ce constat.