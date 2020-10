Confinement : pas d'arrêt pour le Stade Lavallois et le championnat de National

Les questions autour des pratiques sportives étaient nombreuses après la déclaration d'Emmanuel Macron mercredi soir et sa décision d'un nouveau confinement "adapté". Le monde du sport obtient aujourd'hui certaines réponses.

National ON

"Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision. Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos" écrit la Fédération Française de Football dans un communiqué. "Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et des Espoirs sont également maintenues" précise t-elle aussi.

Coupe de France OFF ...

La saison du Stade Lavallois en National, va donc se poursuivre. En revanche le public n'est plus accepté au stade Francis Le Basser, jusqu'au 1er décembre. Concernant la coupe de France, elle est également suspendue. Le Stade Lavallois devait affronter ce dimanche 1er novembre l'équipe d'Angers Notre-Dame-des-Champs, pour le 5e tour de la compétition.

... tout comme le foot amateur

La mauvaise nouvelle pour tous les licenciés mayennais, c'est que la Fédération Française de Football suspend l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre.