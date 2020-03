Confinement : plusieurs associations de Montpellier s'associent pour aider les plus démunis

Main dans la main, plusieurs associations montpelliéraines s'organisent pour collecter et distribuer des produits de première nécessité aux plus précaires. Leurs besoins sont nombreux, urgents et vitaux, pour certains, en pleine épidémie de coronavirus.

Durant la période de confinement, qui vient en plus d'être durci par le gouvernement, en raison de l'épidémie de coronavirus, les associations montpelliéraines remontent les manches pour venir en aide aux plus démunis : aux sdf, aux migrants, aux mineurs isolés, aux centaines de personnes qui vivent dans des squats, mais aussi aux roms.

Plus de 150 familles sont notamment réparties sur cinq sites de la ville et vivent dans des conditions très précaires. La Cimade intervient régulièrement pour leur venir en aide. Aujourd'hui, l'urgence matérielle et sanitaire est encore plus grande, selon Christophe Perrin, délégué régional de l'association.

Un appel aux dons : citoyens et entreprises

Plusieurs associations travaillent main dans la main (Cimade, Ligue des Droits de l'Homme, Secours populaire, Secours catholique), avec l'appui de plusieurs membres du collectif Luttopia, qui lutte contre la précarité et pour sortir les gens de la rue, depuis plusieurs années, à Montpellier.

Une cinquantaine de bénévoles s'active, entre autres, sur le boulodrome Bernard Gasset, pour collecter et organiser la distribution. Les besoins sont nombreux : en nourriture, en produits pharmaceutiques, en produits d'hygiène mais aussi en jouets. Un appel aux dons est lancé aux citoyens, mais également aux entreprises.

Jonathan Hardy est l'un des référents du collectif.

Les bénévoles et les associatifs ont aussi besoin de gants, de gel et de masques pour continuer d'opérer sans se mettre en danger.