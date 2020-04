Confinement : "psychologiquement ça devient compliqué" pour les footballeurs du Pays Basque

Alors que toutes les fédérations de sports collectifs ont annoncé l'arrêt des compétitions amateurs, et parfois professionnelles, pour la saison, et que le confinement devrait être à nouveau prolongé, le football est le seul à n'avoir rien décidé. Pas facile à vivre pour les clubs du pays basque.

Les footballeurs, comme la grande majorité des sportifs, sont habitués à avoir un rythme, une routine, un planning bien précis et des objectifs. L'incertitude quant à l'avenir de la saison, faute de décision de la Fédération Française de Football (FFF), alors que les autres sports collectifs se sont prononcés, est donc difficile à vivre pour les joueurs, entraineurs et dirigeants. Il faut rester prêts pour une hypothétique reprise, sans pouvoir sortir pour autant, et impossible de se projeter sur la prochaine saison.

"On est obligés de garder une activité"

"Psychologiquement le plus dur c'est de ne pas avoir de point de repère dans le temps", confirme Erwann Lannuzel, entraîneur de l'Aviron Bayonnais (Nationale 3). Alors que le confinement devrait encore être prolongé par le Président de la République ce lundi 13 avril au soir, la FFF n'a donné aucune date quand à une prise de décision, aucun indice sur comment pour éventuellement se dérouler une fin de championnat de plus en plus douteuse.

"On essaie de maintenir les joueurs prêts si jamais ça doit reprendre. On veut marquer notre histoire. C'est le message qu'on véhicule au quotidien en essayant de pas être surpris si ça reprend", affiche Erwann Lannuzel. Faute de décision, "on est obligés de garder une activité, confirme Cédric Pardeilhan, l'entraîneur des Genêts d'Anglet (Nationale 3). Tous les dimanches soir, j'envoie un programme à faire pendant la semaine : de la course à pied, des ateliers qu'ils peuvent faire chez eux si ils ont un jardin."

Compliqué de se projeter sur une reprise

Voilà pour la théorie. Mais en pratique c'est loin d'être aussi simple. "Ils n'ont pas tous un ballon avec eux, ils n'ont pas tous de quoi s'entraîner à l'extérieur, certains sont en appartement donc ce n'est pas évident", témoigne le coach angloy. Et il est difficile pour un club amateur de quantifier l'assiduité au travail des uns et des autres et donc de connaître l'état de forme de chaque joueur. Son voisin bayonnais est un peu mieux doté : "ils (les joueurs de l'Aviron) ont un programme régulier d'entretien, on utilise plusieurs applications avec lesquelles on peut faire un suivi assez précis."

Sauf qu'au bout d'un mois de confinement et d'arrêt total d'entraînements collectifs et de compétition, ça devient de plus en plus compliqué. "On a relâché un petit peu ces derniers temps parce que psychologiquement ça commence à devenir un peu compliqué pour les joueurs de se projeter vers une reprise", confirme Erwann Lannuzel.

"Faire sentir qu'on est proches d'eux"

L'entraîneur bayonnais s'attelle surtout à maintenir le lien social avec son groupe en cette période d'isolement parfois compliquée à vivre. _"_J'essaie de les avoir régulièrement au téléphone, surtout ceux qui sont un peu isolés, qui viennent d'un peu plus loin et n'ont pas forcément leur famille ici, qui sont soit seuls soit juste avec leur compagne. J'essaie de leur faire casser la routine, leur faire sentir qu'on est proches d'eux au quotidien."

Quant à se projeter sur la saison prochaine ? Impossible pour Cédric Pardeilhan : "c'est dur de ne pas savoir ce que l'on va faire en fin de saison, avec qui... Je ne sais pas qui je veux garder, qui je ne veux pas garder, qui j'aimerai bien recruter. Tout ça c'est suspendu à une décision (de la FFF, ndlr)" D'autant que les clubs ne sont pas fixés sur leur avenir sportif, certains ne savent pas encore dans quelle division ils évolueront. Les Genêts, qui ont retrouvé leur allant juste avant la trêve, se sont mis un peu à l'abri en milieu de classement et devraient donc a priori rester en Nationale 3.

Incertitudes financières

Les Bayonnais en revanche étaient encore à la lutte dans le peloton de tête, emmené par le Stade Montois, et gardaient un petit espoir de coiffer tout le monde et de retrouver enfin le niveau supérieur. "Honnêtement on est très frustrés parce qu'on faisait une belle saison, avoue l’entraîneur de l'Aviron Sportivement il y avait une force collective qui se dégageait depuis des semaines. On avait très bien digéré l'après Coupe de France (élimination en 32e de finale face à Nantes (L1). On aurait existé dans le sprint."

Dans ces conditions, difficile de penser recrutement. Surtout que, même chez les amateurs, en tout cas pour le plus haut niveau où certains joueurs sont semi-professionnels, cela va aussi dépendre des moyens des clubs qui vont forcément souffrir. "Financièrement, pour tous les clubs du monde cela va être compliqué, à part pour le PSG peut-être et d'autres clubs comme ça, et encore..." reconnaît Cédric Pardeilhan.