Confinement : un club de football alsacien entraîne ses joueurs à distance avec des vidéos

Le FC Krautergersheim, petit club de football de 160 licenciés près d'Obernai, s'adapte au confinement. Les neuf entraîneurs envoient chaque semaine des vidéos aux joueurs. Jongles, dribbles et tirs, des séries de petits exercices à reproduire à domicile pour maintenir le niveau.

Faute de pouvoir entraîner ses joueurs sur un véritable terrain de football, Sébastien se filme, ballon au pied, dans sa cour. Une vidéo d'une dizaine de secondes que l'entraîneurs du FC Krautergersheim, près d'Obernai, envoie ensuite à ses joueurs. "Des exercices de jongle, de jeu de tête, de conduite de balle... Des choses faciles qu'ils peuvent faire tout seul", décrit Sébastien.

Sébastien Frantzen, l'un des 9 entraîneurs du FC krautergersheim (Bas-Rhin) - Sébastien Frantzen

Des petits tutoriels que ses joueurs doivent ensuite reproduire chez eux. "Mes parents ont rangé le garage, j'ai fait des jongles et ils m'ont filmé", sourit Anthony, 9 ans. A ses côté Tim, 11 ans, enchaîne : "Je fais des vidéos de jongle et tous les mercredis, samedis et dimanches je m'entraîne."

Fidéliser les joueurs

Au-delà de l'aspect sportif des vidéos, le club veut également maintenir le lien social avec ses membres. "Il est important que les entraîneurs aient un relationnel avec les joueurs pour ne pas les perdre, déclare Delphine Bahloul, vice-présidente du FC Krautergersheim, sans faire de football pendant quatre, cinq mois, le jeune peut se lasser."

Le risque est donc de perdre des licenciés pendant le confinement. Par solidarité, aucun parent n'a demandé le remboursement de l'inscription de son enfant, malgré l'arrêt des entraînements.