PSG : On connait tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

Ce mercredi soir, le Bayern Munich (All) et Chelsea (Ang) ont décroché les deux derniers tickets pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort est prévu ce vendredi 19 mars à 12h et le PSG pourrait tomber sur du lourd.

À la lecture des huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, la première réflexion qui nous vient à l'esprit est "vivement les premiers matchs le 6 avril prochain". Le cru 2021 de la plus prestigieuse des compétitions de club est très relevé. Et sauf chance au tirage, en croisant le fer avec une équipe comme le FC Porto (Por), il y a fort à parier que le PSG tombe sur du très lourd.

Vendredi à midi à Nyon en Suisse va avoir lieu le tirage au sort intégrale de ces quarts de finale. On retrouve donc à ce stade de la compétition : Manchester City, Liverpool et Chelsea (Ang), Dortmund et Bayern Munich (All), FC Porto (Por) et Real Madrid (Esp).

Des retrouvailles à tous les étages

Et si le sort plaçait à nouveau face à face Chelsea et Paris, comme en 2014 (élimination des Parisiens) ou en 2015 et 2016 (éliminations londoniennes), Tuchel et son défenseur central Thiago Silva, autre transfuge du PSG, seraient sans doute surmotivés à l'idée de retrouver un club avec qui ils sont partis fâchés.

Mais pour le PSG d'autres retrouvailles sont également possibles. Comme par exemple un choc teinté de géopolitique entre le PSG qatarien et le Manchester City émirati. Il y a aussi le Real Madrid de Zidane, triple vainqueur de l'épreuve entre 2016 et 2018 et bourreau des Parisiens en huitièmes il y a trois ans.

Ou encore le Liverpool de Klopp, battu par Paris (2-1) dans un match de poule crucial à l'hiver 2018, quelques mois avant le sacre européen des Reds en 2019. Quant à Dortmund, c'est un bon souvenir pour le PSG, bourreau du BVB en huitièmes la saison dernière (1-2, 2-0). Mais en un an, Erling Haaland a encore grandi, il compte déjà 10 buts dans cette Ligue des champions et une nouvelle confrontation avec Kylian Mbappé donnerait le ton de leur rivalité grandissante.

Les matchs aller se joueront le 6 et 7 avril. Les retours sont prévus le 13 et 14 avril.