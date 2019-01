Conseil de surveillance décisif ce mercredi soir à l'OGC Nice

Les propriétaires de l'OGC Nice se retrouvent ce mercredi soir au club pour un conseil de surveillance qui entérinera les démissions de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier. Les actionnaires majoritaires prendront le pouvoir et installeront leur équipe à la tête du Gym.

Nice, France

L'ère Rivère touchera à sa fin ce mercredi soir. Un conseil de surveillance se réunit au siège de l'OGC Nice. Les actionnaires du club, actuellement 7e de Ligue 1, vont enregistrer les démissions du président depuis 2011 Jean-Pierre Rivère et de son directeur général Julien Fournier. Il y a deux semaines et demi, les deux hommes forts du Gym ont annoncé qu'ils quittaient leurs fonctions en raison de désaccords avec les actionnaires majoritaires. "JPR" aura métamorphosé le club de football azuréen en sept années et demie de présidence sur le plan marketing et sportif.

C'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir ce mercredi soir. Chien Lee, Paul Conway, Alex Zheng et Eliott Hayes, entrés au capital de l'OGC Nice en 2016, vont prendre les rênes du club. Ils vont installer leur équipe à la tête du Gym. Gauthier Ganaye devrait être officiellement désigné président. L'actuel directeur général adjoint, Claude Li, devrait prendre du galon. Un directeur commercial est aussi attendu.

Pas de renforts pour Vieira ?

Si la réunion de ce mercredi soir est surtout administrative, un autre enjeu sportif s'impose pour la nouvelle équipe dirigeante : le mercato ! Le marché des transferts hivernal s'achève ce jeudi à minuit. L'OGC Nice va-t-il enrôler un ou plusieurs renforts ? La question a été posée à Patrick Vieira, lors de la conférence de presse d'avant-match (Lille-Nice, ce vendredi 20h45 en Ligue 1).