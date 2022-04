Consultation "Notre PSG" : faites vos propositions, votre voix compte !

France Bleu Paris se fait le porte-voix des supporters du Paris Saint-Germain. Vous avez l’opportunité de faire des propositions sur la vie et l’avenir du club.

Supportrices et supporters parisiens, c'est le moment de faire vos propositions concernant votre club!

La saison 2021/2022 va bientôt connaître son épilogue, avec un dixième titre - historique - de champion de France. Mais une nouvelle déception en Ligue des champions fait ressurgir des interrogations sur l’organisation, la stratégie, l’orientation du club.

C’est une période où les supporters ont envie de prendre la parole. Comment aller plus loin ? France Bleu Paris, la radio des supporters du Paris Saint-Germain, vous donne l’occasion de faire des propositions.

France Bleu Paris vous donne la parole !

Nous lançons une grande consultation sur la vie et l’avenir du Paris Saint-Germain. Vous avez une chance unique de pouvoir vous exprimer sur votre club de cœur ! Deux axes ont été définis : les domaines sportif et extra-sportif. Faites-nous vos propositions sur les différents thèmes ci-dessous. Nous vous ferons ensuite voter pour les propositions les plus récurrentes. Nous transmettrons le résultat au PSG.

Pour participer, c’est très simple, envoyez vos propositions à : francebleupsg@radiofrance.com ou via Twitter avec le hashtag #notrePSG

Faites vos propositions sur l’aspect sportif :

Gouvernance du club (Faut-il faire évoluer l’organigramme, redéfinir les postes clés, le périmètre de l’entraîneur, place des anciens...)

Projet sportif (identité de jeu, politique de recrutement…)

Préparation physique et mentale

La politique du club sur les jeunes (formation, présence et importance de l’identité parisienne dans l’équipe première…)

Les Féminines

Le multisport (Hand, Judo, e-sport)

Respect de l’institution (joueurs, entourages et agents)

Faites vos propositions sur l’aspect extra-sportif :

Supporters (relations avec le club, abonnements…)

Marketing (maillots, positionnement de la marque…)

Parc des Princes (Naming, agrandissement, changement de stade…)

Identité (musique d’entrée, respect des couleurs, logo, ancrage territorial…)

Mise en valeur du patrimoine du club (son histoire)

La Fondation PSG (participation supporters)

Envoyez vos propositions à : francebleupsg@radiofrance.com ou via Twitter avec le hashtag #notrePSG