Consultation #NotrePSG : voici les 40 propositions des supporters, c'est l'heure du vote !

Au terme de cette saison marquée par un dixième titre historique de champion de France, mais aussi par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, France Bleu Paris a décidé donner la parole aux amoureux du PSG.

Vous, supporters, que souhaitez-vous pour votre club, sur le terrain et en dehors ? Le mois dernier, nous avons ouvert une grande consultation. L’idée ? Recueillir vos propositions, le plus concrètes possible, et les soumettre à la direction du Paris Saint-Germain, qui s’est engagée à y répondre. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des contributions, nous en avons recueilli plus d'un millier. Voici les 40 propositions qui les représentent. A vous maintenant de voter pour dire ce qui vous tient le plus à cœur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pouvoirs de l'entraîneurs, couleurs des maillots... Votez !

Faut il donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur ? Garantir un temps de jeu aux jeunes en équipe première ? Voici quelques unes des propositions qui concernent le terrain. Mais parmi ces 40 propositions, beaucoup concernent aussi l'extra-sportif : les relations avec les supporters, la couleur des maillots... A vous de voter !