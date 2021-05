"Continuer de progresser, partager de l'émotion", les ambitions de Julien Stéphan pour le Racing

Après l'annonce, place aux présentations. Julien Stéphan, nouvel entraineur du Racing a pris la parole lors d'une première conférence de presse au stade de la Meinau ce samedi 29 mai. L'ex-coach de Rennes a évoqué les raisons de son choix pour Strasbourg et ses ambitions pour les trois saisons à venir.

L'ouverture d'un nouveau cycle

Julien Stéphan ne promet pas la Lune. Le nouvel entraîneur du Racing s'est montré mesuré, humble et sobre sur ses objectifs pour l'équipe strasbourgeoise. "L'ambition est de progresser et de partager beaucoup d'émotion. Le club va continuer à progresser, à se structurer", a déclaré le tacticien de 40 ans.

Un jeune entraîneur "qui a besoin de progresser aussi et je trouve que c'est une étape très intéressante dans ma carrière". Une nouvelle étape, "un nouveau cycle" dira le président Marc Keller : "Quand on s'est parlé, on a eu un bon feeling. Je pense qu'il va nous amener beaucoup d'énergie, une expérience, une compétence et pour nous c'est très positif."

Gestion du vestiaire et philosophie de jeu

Sur la gestion de son vestiaire, l'entraîneur laisse peu d'indice. "Il y aura surement du mouvement, un certain nombre de joueurs qui arrivent en fin de contrat, il y aura des postes à pourvoir, amener de la nouveauté, de la fraicheur, prendre le temps avec les personnes compétentes."

Même discrétion sur son équipe de travail : "La question du staff, la vitesse des discussions ne nous permet pas de vous dire aujourd'hui exactement qu'elle sera la nature du staff." Sur le terrain, Julien Stéphan promet d'amener du spectacle au public, "de créer du danger chez l'adversaire au maximum, pour partager des émotions."

Strasbourg pour son public

Le nouveau coach a hâte de retrouver des stades pleins. Un public strasbourgeois qu'il sait très attaché à son club. "Ce sont des gens qui sont fiers de leur terre, en Bretagne comme en Alsace, a sourit Julien Stéphan, des gens très identifiés, une ferveur importante qui pousse derrière son équipe." Un aspect qui l'a séduit lors de son choix.