Contre Caen, le Stade Lavallois va devoir faire face au meilleur buteur de Ligue 2, Alexandre Mendy

C'est un très gros morceaux qui attend les footballeurs du Stade Lavallois ce samedi 2 septembre pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Laval accueille Caen, leader du championnat, avec quatre victoires en quatre matches. Le Stade Malherbe de Caen peut notamment s'appuyer sur son buteur, Alexandre Mendy. L'attaquant de 29 ans éclabousse de son talent ce début de saison avec cinq buts en quatre matches. Le natif de Toulon est meilleur buteur de Ligue 2. Le défenseur lavallois, Anthony Gonçalves, ex-Caennais, connait bien Alexandre Mendy : "je suis content pour lui qu'il réussisse. Mais j'espère qu'il sera en panne ce week-end. Ce qui lui arrive, c'est le fruit de son travail et il est récompensé de ce qu'il donne sur le terrain et de la débauche d'énergie qu'il a pour l'équipe."

Cette semaine, le feuilleton d'un éventuel départ de Mendy à Grenade (Espagne) a tenu en haleine les supporters de Caen. Finalement, le prolifique buteur originaire de Guinée-Bissao devrait fouler la pelouse de Le Basser ce samedi. Et l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli, fait le constat suivant : "c'est une équipe qui est bien équilibrée, qui a de l'expérience dans toutes les lignes, du gardien de but jusqu'à son attaquant. C'est très expérimenté. C'est costaud athlétiquement, c'est vraiment complet. Pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat sur ce que j'ai pu voir. Tu peux être premier au classement et ne pas être la meilleure équipe mais sur ce que j'ai pu voir, c'est la meilleure équipe. Donc, ce sera un très bon test, à la maison."

Samedi soir face à Caen, le Stade Lavallois aura deux missions : tenter d'arrêter Alexandre Mendy et essayer d'inscrire le premier but à cette équipe du Stade Malherbe de Caen.